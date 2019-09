Max Verstappen wacht lange inhaalrace in Monza: motorwissel en gridstraf officieel LPB

04 september 2019

12u12

Bron: anp 0

Max Verstappen moet zondag vanop de laatste startrij beginnen aan de Grote Prijs van Italië. Red Bull, het team van de Nederlander, heeft beslist de nieuwe Spec 4-motor van Honda in de bolide van Verstappen te monteren. Het gevolg is een gridstraf voor Verstappen, want Red Bull heeft het maximumaantal toegestane motorwissels dit seizoen overschreden. Volgens de regels van de Formule 1 wordt Verstappen, net als zijn Franse ploegmaat Pierre Gasly, zondag teruggezet naar de achterste startrij.

Met de nieuwe krachtbron hoopt de nummer drie van de WK-tussenstand zich te kunnen revancheren voor de ontgoocheling van vorig weekend. De Grote Prijs van België zat er voor Verstappen al na één ronde op. Vorig jaar werd Verstappen vijfde in Monza, zijn beste resultaat op Italiaanse bodem. Benieuwd of hij zondag na een lange inhaalrace beter doet.