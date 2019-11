Max Verstappen: “Veel progressie geboekt met Honda-motor” LPB

28 november 2019

16u59

Bron: anp 0 Formule 1 Max Verstappen kijkt met een goed gevoel terug op zijn eerste seizoen met motoren van Honda. Weliswaar wist de coureur van Red Bull Racing geen serieuze gooi naar de wereldtitel te doen, toch kon hij bouwen op de motorenleverancier.

“De samenwerking verloopt veelbelovend en we hebben goede resultaten behaald”, zei Verstappen in aanloop naar de Grote Prijs van Abu Dhabi, de slotmanche van het WK. “Ik vind de betrouwbaarheid ook belangrijk en die is het hele jaar hoog geweest. Er is bovendien veel progressie geboekt met de motor. Natuurlijk willen we altijd meer en zullen we nooit tevreden zijn. Maar het gaat goed en we hebben een mooie basis gelegd voor volgend seizoen. We hebben het hele jaar veel geleerd en ik vertrouw erop dat we volgend jaar een positieve start kunnen hebben.”

Verstappen verdedigt in Abu Dhabi zijn derde plaats in de WK-stand. De Nederlander heeft 260 punten, elf meer dan Charles Leclerc (Ferrari). “Derde worden is altijd beter dan vierde of vijfde. Maar als ik daar binnen twintig jaar op zou terugkijken, zou dat mij niet bijzonder tevreden stemmen. We zijn hier uiteindelijk stuk voor stuk om te winnen en om voor de titel te rijden.”

Volgens Verstappen valt er geen absolute favoriet aan te wijzen voor de afsluitende race in Abu Dhabi. “Als je naar dit seizoen kijkt, denk ik dat Mercedes het snelst zal zijn. We gaan zien hoe het weekend gaat verlopen, want het gaat erom de juiste afstelling te vinden. Tijdens de afgelopen races zaten de drie topteams erg dicht bij elkaar en hopelijk is dat hier ook zo.”