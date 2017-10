Max Verstappen tot en met 2020 bij Red Bull 17u09

Bron: AD.nl 0 EPA Formule 1 Max Verstappen heeft zijn contract bij Red Bull Racing verlengd tot 2020. "Red Bull heeft altijd in me geloofd", aldus de 20-jarige Nederlander.

Geen Ferrari, geen Mercedes. De toekomst van Max Verstappen ligt zeker de komende drie Formule 1-seizoenen gewoon bij zijn huidige werkgever Red Bull Racing. De stal maakte vandaag bekend dat ze hun Nederlandse coureur langer hebben vastgelegd, tot en met het seizoen 2020. ¿



Het contract met de Limburger, die vorig voorjaar overstapte van Toro Rosso, liep nog tot eind volgend jaar en bevatte een optie voor 2019. Na een teleurstellende start van dit seizoen werd volop gespeculeerd over een mogelijke overstap, maar met de bevestiging van Red Bull Racing komt aan alle onduidelijkheid nu al een einde. "Red Bull heeft altijd in me geloofd," legt Verstappen zijn keuze uit. "Ze hebben me uitgenodigd voor hun talentenprogramma toen ik pas 16 jaar was. Daarnaast hebben ze me laten debuteren in de Formule 1 op m'n 17de, en me de mogelijkheid gegeven om te racen bij Red Bull Racing. Daar heb ik ten slotte een droomstart gehad."

AFP

