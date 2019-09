Max Verstappen rijdt naar toptijd in tweede oefenritten van Rusland LPB

27 september 2019

16u03 0 Formule 1 De Nederlander Max Verstappen (Red Bull) toonde zich de snelste in de tweede oefenritten voor de Grote Prijs van Rusland, de zestiende manche in het wereldkampioenschap Formule 1.

Op de Autodrom Sochi in badplaats Sotsji aan de Zwarte Zee, waar in 2014 de Winterspelen plaatsvonden, legde Verstappen een ronde af in 1:33.162. Daarmee was hij 0.335 sneller dan de Monegask Charles Leclerc (Ferrari). De derde en vierde tijd kwamen op naam van Mercedesrijders Valtteri Bottas (op 0.646) en wereldkampioen en WK-leider Lewis Hamilton (op 0.798).

In de eerste oefenritten toonde Leclerc zich de snelste van het pak (1:34.462) voor Verstappen. Morgen staan de derde oefenritten (11u-12u) en de kwalificaties (14u-15u) op het programma. De GP begint zondag om 13u10.

De GP van Rusland wordt voor de achtste keer georganiseerd. Lewis Hamilton won in 2018 voor de derde maal in Sotsji en is daarmee recordhouder.