Max Verstappen pakt tweede pole in carrière in Mexico, Bottas crasht zwaar in slot van kwalificaties LPB

26 oktober 2019

21u04 1 Formule 1 Max Verstappen start morgen vanop de pole in de Grote Prijs van Mexico. De Nederlander klokte op het circuit Hermanos Rodriguez de snelste tijd in de kwalificaties, die in de slotminuut werden opgeschrikt door een zware crash van Valtteri Bottas.

Voor Verstappen is het de tweede pole in zijn carrière. De Nederlander, die de voorbije twee jaar de Grote Prijs van Mexico won, maakte indruk in de kwalificaties. Met een tijd van 1:14.758 gaf de Red Bull-piloot iedereen het nakijken. Charles Leclerc werd uiteindelijk zijn dichtste belager en neemt naast Verstappen plaats op de eerste startrij. Daarachter volgen Sebastian Vettel en Lewis Hamilton.

Voor Valtteri Bottas eindigden de kwalificaties met een ferme dreun. De ploegmaat van Lewis Hamilton verloor in de laatste bocht de controle over het stuur en crashte zwaar in de bandenmuur. Werk aan de winkel voor de mecaniciens van Mercedes. Bottas zelf kwam er zonder kleerscheuren van af.

CLASSIFICATION: END OF QUALIFYING



Max loves Mexico, doesn't he?! He qualifies ahead of the Ferraris#MexicoGP 🇲🇽 #F1 pic.twitter.com/aFjBhWiz51 Formula 1(@ F1) link