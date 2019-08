Max Verstappen pakt in Hongarije eerste pole ooit YP

03 augustus 2019

16u01

Bron: Belga 0 Formule 1 Hij heeft er lang moeten op wachten, maar Max Verstappen heeft zijn eerste pole ooit beet. Op de Hungaroring toonde hij zich vanmiddag sneller dan Valtteri Bottas en Lewis Hamilton.

Lewis Hamilton (Mercedes) had eerder deze middag, in de derde en laatste vrije oefensessie de snelste tijd neergezet. De Britse regerende wereldkampioen en WK-leider werkte zijn snelste ronde op de Hungaroring af in 1:16.084 en liet daarmee een nieuw baanrecord noteren. Hamilton was dertien duizendsten van een seconde sneller dan de Nederlander Max Verstappen (Red Bull), vorig weekend nog de beste in Hockenheim. De derde tijd kwam op naam van de Duitse voormalige wereldkampioen Sebastian Vettel (Ferrari).

Eerder was Hamilton ook al de snelste in de eerste oefensessie, in de tweede vrije oefenritten zette de Fransman Pierre Gasly (Red Bull) de snelste chrono op de tabellen.