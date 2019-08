Max Verstappen pakt in Hongarije eerste pole ooit YP

03 augustus 2019

16u01

Bron: Belga 12 Formule 1 Max Verstappen (Red Bull) heeft de poleposition veroverd voor de Grote Prijs Formule 1 van Hongarije. Voor de Nederlander wordt het zijn eerste pole.

De 21-jarige in België geboren Nederlander werkte op de Hungaroring zijn snelste ronde af in 1:14.572 en daarmee was hij achttien duizendsten van een seconde sneller dan de Fin Valtteri Bottas (Mercedes). Diens ploegmaat Lewis Hamilton, de regerende wereldkampioen en WK-leider, kwam niet verder dan de derde plaats, op bijna twee tienden van Verstappen. De Brit krijgt de Monegask Charles Leclerc (Ferrari) naast zich op de tweede startrij, Sebastian Vettel start op de vijfde plaats. Voor Verstappen is het de eerste pole in zijn carrière, de Nederlander heeft al wel zeven GP’s op zijn erelijst staan, waaronder de GP van vorig weekend in Duitsland.

Verstappen zal het morgennamiddag niet onder de markt hebben, met beide Mercedessen vlak achter hem. Bij de Duitse constructeur zijn ze uit op revanche, na de desastreus verlopen GP van Duitsland. Toen vielen beide Mercedes-rijders buiten de punten. Desalniettemin blijven Hamilton en Bottas helemaal bovenin de WK-stand. De Britse regerende wereldkampioen telt 225 punten, dat zijn er 41 meer dan Bottas. Max Verstappen is na zijn zege in Hockenheim met 162 punten naar de derde plaats geklommen. Op de Hungaroring boekte Hamilton vorig jaar zijn zesde zege, een record.