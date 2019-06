Max Verstappen op weg naar Mercedes en via prestatie-clausule zelfs eind dit seizoen al? Jo Bossuyt in Montreal

09 juni 2019

Beweegt er wat in het Verstappen-kamp? Opvallende uitspraak in de pers, deze ochtend. Gisteren liet Valtteri Bottas in een interview met een Fins televisiestation al weten dat hij nog met niemand onderhandelt voor 2020. Dus ook niet met Mercedes, waar hij momenteel een contract voor één seizoen heeft, en dus nog geen houvast voor 2020. Navraag bij Mercedes-baas Toto Wolff bevestigt dat. “We zijn inderdaad nog niet aan het praten, maar Valtteri is wel zeer goed bezig.” Jaja.

Natuurlijk wordt het verhaal nu gekoppeld aan een opvallende quote van Helmut Marko, sportieve baas van Red Bull: “Natuurlijk zijn we bang dat we Max Verstappen zullen verliezen,” zegt hij in de ’Gazzetta Dello Sport’. Een plus één is twee: Max op weg naar Mercedes? De Nederlander heeft een contract tot eind 2020, zo gaat iedereen ervan uit. Maar daar zou ook een prestatie-clausule in staan, gaat het gerucht. Wat dat voorstelt, zo een clausule? Wel, dat zou bijvoorbeeld kunnen betekenen dat Max het recht heeft om eind dit seizoen al te vertrekken, als Red Bull er bijvoorbeeld niet in slaagt x aantal races te winnen.

Lees hier in HLN Plus het dagboek van onze Formule 1-watcher Jo Bossuyt in Montreal. Zo vraagt hij zich onder andere af of de speciale kwalificatie-modus, die de Ferrari van Vettel de pole opleverde, zand in de ogen strooit.