Max Verstappen niet blij met Netflix-serie: “Ze willen mij arrogant doen overkomen” ODBS

05 maart 2020

17u32

Bron: #ABTalks 0 Formule 1 In het tweede seizoen van de Netflix-serie ‘Drive to Survive’ komt ook Max Verstappen prominent aan bod. Maar de Nederlander is niet tevreden met de manier waarop hij wordt neergezet. Te arrogant, vindt hij. De serie wil schetsen hoe het eraan toegaat achter de schermen van de Formule 1. Het resultaat is sinds 28 februari op Netflix België te zien.

In de eerste serie, over het seizoen 2018, kregen we Verstappen ook al te zien, in tegenstelling tot Mercedes en Ferrari die geen camera’s toelieten. Daar is verandering in gekomen. Maar ‘Mad Max’ stelt zich vragen bij het format. Niet dat hij een rol speelt, wel hoe zijn rol is vertolkt. De serie moet tot de verbeelding spreken bij de Formule 1-fans en dat komt zijn persoon niet helemaal ten goede, zo vertelt hij in de Youtube-serie #ABTalks van Anas Bukhash.

Verstappen rijdt eerste rondje op vernieuwd circuit Zandvoort:

“Het probleem is dat ze je altijd weergeven zoals zij dat willen”, aldus Verstappen. “Het is een serie. Wat je ook zegt, ze zullen steeds proberen om je roekeloos te doen overkomen en proberen er voor te zorgen dat je past in het verhaal dat ze in de serie willen brengen. De serie draait rond opwinding en het moet dan ook opwindend zijn. Ze proberen er dan ook voor te zorgen dat jij daarin past. Je wordt geïnterviewd en ze gebruiken je woorden onder andere omstandigheden zodat het nooit echt volledig past”, dixit Verstappen.

Verstappen vindt ook dat de makers van de Netflix-serie laten uitschijnen dat hij arrogant is. “Ik wil gewoon mezelf zijn. Ik praat wanneer ik dat nodig vind en wanneer dat niet hoeft, doe ik dat niet. Ik laat niet veel emoties zien. Het is niet allemaal losjes want ik ben vastberaden om te winnen. Ik probeer daarvoor alles te doen, het is mijn leven, het is mijn passie. Soms lijk ik daardoor arrogant, maar ik ben hier om te winnen.”

