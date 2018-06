Max Verstappen krijgt Honda-motor bij Red Bull LPB

19 juni 2018

09u44

Bron: Belga 10 Formule 1 Formule 1-team Red Bull Racing gaat vanaf 2019 in zee met het Japanse Honda als motorleverancier. Beide partijen tekenden een overeenkomst tot eind 2020.

Op dit moment rijden Daniel Ricciardo en Max Verstappen voor Red Bull nog rond met een Renault-motor. Honda voorziet dit seizoen al Toro Rosso, het zusterteam van Red Bull, van motoren.

"Deze overeenkomst met Honda is het begin van een nieuwe fase van Red Bull, waarin we niet alleen voor GP-zeges willen strijden, maar voor de wereldtitel", laat teambaas Christian Horner op de website van het team noteren. "Honda heeft indruk op ons gemaakt met zijn toewijding tot de F1 en de snelle vooruitgang die het boekte bij Toro Rosso. Hun ambitie past bij de onze. We kijken er naar uit samen voor de hoogste prijzen te gaan."

De keuze voor Honda is opvallend te noemen. Het McLaren-team van Stoffel Vandoorne werkte de voorbije jaren samen met de Japanners en dat werd allesbehalve een succes. Ook met de motoren van Renault had Red Bull de voorbije jaren frequent problemen. Behalve een gebrekkige betrouwbaarheid haalden de krachtbronnen van Franse makelij ook niet de snelheid van Mercedes of Ferrari. Beide partijen werkten sinds 2007 samen.