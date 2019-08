Max Verstappen kijkt uit naar hervatting F1-seizoen: “Spa is mijn favoriete circuit” LPB

28 augustus 2019

14u54

Max Verstappen kijkt na een kleine maand pauze uit naar de hervatting van het F1-seizoen. De Nederlander won twee van de laatste vier races en eindigde ook nog een keer tweede.

“Het was goed om een zomerstop te hebben”, zegt de 21-jarige Red Bull-piloot tegen Verstappen.nl. “Ik ben op vakantie geweest en heb tijd doorgebracht met familie en vrienden, voorafgaand aan een weer drukke periode. Maar ik kijk ernaar uit om weer te beginnen, zeker na onze geweldige reeks resultaten voor de zomerstop.”

Verstappen won in Oostenrijk en Duitsland en bij de laatste race voor de korte break, in Hongarije, werd hij tweede. Zondag hervat het seizoen met de GP van België op het circuit van Spa-Francorchamps.

“België is een thuisrace voor me en het is altijd geweldig om er zoveel fans te zien die voor ons supporteren”, aldus Verstappen. “Spa is mijn favoriete circuit op de kalender, dus het is mooi om daarmee de tweede helft van het seizoen te starten. Er zijn veel rechte stukken en het is altijd een uitdaging om het beste compromis te vinden voor de rechte stukken en de bochten.”