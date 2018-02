Max Verstappen kijkt niet uit naar "lelijke en zware" halo: "Als langere en zwaardere coureur niet in mijn voordeel" Arjan Schouten

15 februari 2018

16u26 0 Formule 1 Vooruitblikkend op het nieuwe Formule 1-seizoen zet Max Verstappen opnieuw zijn vraagtekens bij de halo. Die nieuwe cockpitbeveiliging is volgens de Nederlandse Limburger lelijk en vrij zwaar’ "En dat is voor mij als lange, zwaarder gebouwde coureur niet in mijn voordeel."

In een filmpje op de website van Aston Martin Red Bull Racing blikt Max Verstappen aan de hand van een serie vragen terug op de winter en vooruit op zijn vierde seizoen in de Formule 1. De laatste maanden heeft hij het vooral rustig aan gedaan, zo laat hij weten. "Tijd met familie en vrienden doorgebracht in Oostenrijk en Monaco. Niet te gek, gewoon een beetje chillen", aldus Verstappen. "Ik heb de laatste jaren al zoveel gereisd dat ik ook wel verlangde naar een paar weken zonder veel activiteit."

Maar het luie zweet is er al weer uitgewerkt in de sportschool en op zijn balkon met zeezicht in Monaco. Over anderhalve week begint de eerste wintertest in Barcelona en dat is volgens Verstappen ook de hoogste tijd. "De sfeer in het team is goed. Iedereen is gemotiveerd na ons sterke einde van vorig jaar. En ik heb de indruk dat niemand meer kan wachten tot we echt gaan beginnen. Natuurlijk is het fijn om even vrij te hebben gehad. Vakantie met de familie, de batterij weer even opladen. Maar op een bepaald moment wil je ook graag weer aan de slag."

Niet meteen achtervolgen

Met de RB14, de opvolger van de aanvankelijk sputterende RB13 waarin Verstappen in de eerste maanden regelmatig strandde. Wat hij hoopt van de RB14, die komende maandag gepresenteerd wordt? "In het algemeen hoop ik dat de auto er mooi uitziet en hopelijk snel is. Een stap vooruit. Zodat we meteen vanaf de start een auto hebben om voorin mee te doen. En niet eerst de achtervolging in moeten zetten, zoals vorig jaar. Dat is voor ons veruit het belangrijkste."

Alleen de halo, de nieuwe kooi boven de cockpit die dient als hoofdbeveiliging, daar is Verstappen nog altijd niet blij mee. "Die wordt erg lelijk. Daar kijk ik totaal niet naar uit. De halo is vrij zwaar. Meer dan zes kilo", weet Verstappen. "Dat is voor mij als een van de langere, wat zwaarder gebouwde coureurs absoluut niet in mijn voordeel. Ideaal is het zeker niet."

Ook over de nieuwe motorenregel heeft hij zo zijn twijfels. In het hele seizoen mag hij maar drie motoren gebruiken. "Dat wordt zeker een grote uitdaging", voorspelt Verstappen. "Vorig jaar gebruikten we er zes. Nu moeten we terug naar de helft. Hopelijk lukt het ons. Maar dat wordt afwachten."

Door elkaar gooien

De nieuwe banden van Pirelli houden hem minder bezig. "Uiteindelijk is het vrij simpel, omdat je toch doorgaans de zachtere compounds selecteert. Maar het is wel interessant om te zien hoe de nieuwe banden zich gaan gedragen, want eigenlijk weet niemand dat nu nog goed. Hopelijk gaat dat tenminste een paar races een beetje door elkaar gooien."

Aan serieuze voorspellingen waagt Verstappen zich vooralsnog niet. Of hij Mercedes en Ferrari nu kan kloppen? "Dat weet ik gewoon nog niet. We moeten dit seizoen zelf zo goed mogelijk benaderen, maar hoe andere teams er voorstaan weet je niet. Ik heb daarom ook nog helemaal geen verwachtingen, voordat we gaan testen. En eigenlijk weet je na de eerste race pas echt waar je staat."