Max Verstappen is snelste tijdens eerste oefenritten GP van Verenigde Staten

01 november 2019

19u13

Max Verstappen (Red Bull) heeft zich vrijdag de snelste getoond tijdens de eerste vrije trainingen voor de Grote Prijs Formule 1 van de Verenigde Staten, de negentiende van 21 WK-manches, op het circuit van Austin.

De Nederlander hield in 1:34.057 de Duitser Sebastian Vettel (Ferrari, +0,169) en zijn Thaise ploegmakker Alexander Albon (+0,259) achter zich. De Monegask Charles Leclerc (Ferrari, +1.323) werd zevende, net voor de Brit Lewis Hamilton (Mercedes, +1.382). Die andere Mercedes-piloot, de Fin Valtteri Bottas (+2.102), werd pas zeventiende.

De tweede oefenritten zijn voorzien om 21u Belgische tijd. Zaterdag worden de kwalificaties gereden omstreeks 22u Belgische tijd. De Grand Prix start zondag om 20u10 Belgische tijd. Lewis Hamilton kan zondag voor de zesde keer in zijn carrière wereldkampioen worden. De Brit telt 74 punten voorsprong op zijn ploegmakker Valtteri Bottas. Hij pakt de titel als Bottas als tweede of lager finisht. Indien Bottas de race wint volstaat een negende plaats voor Hamilton, indien hij de snelste ronde rijdt, of een achtste plaats, indien Bottas de snelste ronde rijdt.

Uitslag:

Max Verstappen (Ned/Red Bull-Honda) 1:34.057 (26 ronden)

Sebastian Vettel (Dui/Ferrari) 1:34.226 (30)

Alexander Albon (Tha/Red Bull-Honda) 1:34.316 (28)

Pierre Gasly (Fra/Toro Rosso-Honda) 1:35.008 (32)

Daniel Ricciardo (Aus/Renault) 1:35.263 (29)

Romain Grosjean (Fra/Haas-Ferrari) 1:35.356 (24)

Charles Leclerc (Mon/Ferrari) 1:35.380 (23)

Lewis Hamilton (GBr/Mercedes) 1:35.439 (32)

Lance Stroll (Can/Racing Point-Mercedes) 1:35.586 (31)

Kevin Magnussen (Den/Haas-Ferrari) 1:35.659 (23)

Daniil Kvyat (Rus/Toro Rosso-Honda) 1:35.661 (31)

Carlos Sainz Jr (Spa/McLaren-Renault) 1:35.723 (26)

Kimi Räikkönen (Fin/Alfa Romeo Racing-Ferrari) 1:35.854 (22)

Sergio Pérez (Mex/Racing Point-Mercedes) 1:35.971 (29)

Antonio Giovinazzi (Ita/Alfa Romeo Racing-Ferrari) 1:36.037 (26)

Nico Hülkenberg (Dui/Renault) 1:36.124 (24)

Valtteri Bottas (Fin/Mercedes) 1:36.159 (40)

Lando Norris (GBr/McLaren-Renault) 1:36.263 (23)

Robert Kubica (Pol/Williams-Mercedes) 1:37.948 (28)

Nicholas Latifi (Can/Williams-Mercedes) 1:41.112 (7)