Max Verstappen is ook virtueel een sensatie: een spectaculair inhaalmanoeuvre, maar ook stevige crash

16 april 2020

06u15 0 Formule 1 Max Verstappen heeft zijn debuut bij de virtuele Australische Supercars niet gemist. De F1-coureur nam gisteren deel aan de Supercars All-Stars ESeries, waarvoor hij een wildcard had gekregen. Twee races op het circuit van Silverstone, twee op dat van Barcelona. En wat bleek? Ook als e-racer deed Verstappen (22) zijn bijnaam van ‘Mad Max’ alle eer aan.



Verstappen zette zich achter het stuur van een virtuele Holden Commodore, een V8 Supercar, met zijn traditionele Red Bull-outfit en startnummer 33. De wedstrijden waren live te bekijken op het Nederlandse Ziggo Sport Racing. Voor de eerste race kwalificeerde hij zich als vijfde, maar al snel klom de Nederlander op. Terwijl Anton de Pasquale van pole tot finish op kop bleef, was het Verstappen die met een spectaculair manoeuvre hoge ogen gooide. Zo koos hij plots verrassend voor de binnenbocht om zo Scott McLaughlin en zijn Red Bull-ploegmaat Shane van Gisbergen voorbij te gaan (zie video hierboven). Van vier naar twee. Die tweede plaats hield hij ook vast, niet slecht in zijn eerste race bij de Supercars.

Een ander verhaal in de tweede manche. Met een startorde omgekeerd evenredig aan het resultaat van de eerste race, zag Verstappen zich genoodzaakt een lange inhaalrace te starten. Maar dat liep al snel fout, met al in de openingsronde nog sneller chaos dan in een blockbuster van Quentin Tarantino. Ook Verstappen deelde in de klappen. Toen hij een bocht te wijd aansneed en opnieuw op de baan wilde komen, plantte hij z’n Supercar in de zij van een tegenstander.

Opnieuw veel brokstukken bij de start van race drie, op het circuit van Barcelona. Ditmaal kwamen Verstappen en Van Gisbergen, een Nieuw-Zeelander met Nederlandse roots en ook een fervent simracer, er zonder veel schade vanaf en eindigden ze respectievelijk als tweede en eerste. In de vierde race trok Van Gisbergen het laken helemaal naar zich toe in een spannende tweestrijd met Verstappen, die genekt werd door een te vroege pitstopstrategie. Maar toch opnieuw een tweede plaats voor Verstappen.

“Het was mooi om samen met Shane (van Gisbergen) en Jamy (Whincup) een team te kunnen vormen voor het Red Bull Holden Racing Team. Drie tweede plaatsen is geen slecht resultaat en zelfs twee keer een één-tweetje voor Red Bull, dat is top”, aldus ‘Mad Max’ op Verstappen.nl. “Het was absoluut leuk en ik heb er erg van genoten.”

“De V8 Supercars zien er bruut uit en ik heb er altijd al eens in willen rijden. Op dit moment is virtueel de beste optie, dus ik ben blij mee te mogen rijden in dit kampioenschap. Silverstone en Barcelona zijn technische circuits, waar je in sommige combinaties van bochten de auto goed moet oplijnen. Dat geldt nog meer in een V8 Supercar. Die ben ik mezelf nog steeds eigen aan het maken, want ik ben zeker niet de beste in deze auto. Ik ben op zoek naar grip, blokkeer wielen en heb wielspin bij het uitkomen van de bochten. Voor mijn gevoel worstel ik er nog wat mee, maar ik heb er plezier in en het is cool. Het helpt gelukkig dat ik de circuits ken.”

“Het was ook leuk om samen te rijden met mijn maatje Shane. We racen vaak samen. Ik noem hem vaak Pastor, crashen kan hij erg goed!”