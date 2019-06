Max Verstappen is al in Oostenrijk en dat hebben ze in Graz geweten ODBS

26 juni 2019

22u32

Bron: AP 0

Bij wijze van voorsmaakje op de GP van Oostenrijk, die zondag in Spielberg plaatsvindt, nam Max Verstappen al eens plaats in zijn Red Bull om de straten in Graz richting de zogenaamde ‘Schlossberg’ onveilig te maken. Door het hart van de stad scheurde de Nederlander richting de heuveltop, om in het fort uit te stappen. De Oostenrijkse GP is een soort van thuiswedstrijd voor Verstappen: hij kan dan altijd rekenen op duizenden Oranje-fans, terwijl Oostenrijk de thuishaven is van de sponsor.