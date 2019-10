Max Verstappen bereikt zondag mijlpaal in F1: “Austin is gave baan voor 100ste race” LPB

30 oktober 2019

16u38

Formule 1 Max Verstappen maakt zich op voor zijn 100ste Grote Prijs in de Formule 1. De pas 22-jarige Nederlander bereikt zondag al die mijlpaal tijdens de GP van de Verenigde Staten op het circuit van Austin. "Het is een gave baan om mijn 100ste race te rijden. Onze auto moet er normaal gesproken behoorlijk competitief zijn", blikt de coureur van Red Bull vooruit.

Verstappen wil graag wat goedmaken. Hij eindigde vorige zondag als zesde in de GP van Mexico na een weekend vol tegenslag. Wegens het negeren van de gele waarschuwingsvlaggen werd hem zijn pole-positie ontnomen en tijdens de race had hij twee aanrijdingen. Een botsing met Valtteri Bottas bezorgde Verstappen een lekke band, waardoor hij vanaf de laatste plaats aan een inhaalrace moest beginnen.

“Die zesde plaats was een tegenvaller, vooral omdat de auto zo snel was”, aldus Verstappen, die vorig jaar in Austin een indrukwekkende inhaalrace liet zien. Hij begon als achttiende en eindigde als tweede. “Er is veel mogelijk in Austin. Voor een modern circuit is het best wel hobbelig, maar het heeft een mooie combinatie van ouderwets lekkere bochten. Er zijn veel inhaalmogelijkheden.”

Vooraleer Verstappen afreisde naar Texas, is hij vandaag te bewonderen in Los Angeles. De Nederlander geeft samen met Mercedes-coureur Bottas en Renault-rijder Daniel Ricciardo een demonstratie in zijn Formule 1-bolide op Hollywood Boulevard. “Altijd leuk om de toeschouwers te trakteren op een paar donuts (rondjes om zijn as op rokende banden)”, aldus Verstappen.