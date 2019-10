Manager van ‘Schumi’ is resoluut: “Mick Schumacher is in staat om wereldkampioen F1 te worden” LPB

16 oktober 2019

11u49

Mick Schumacher in de Formule 1. Het is de natte droom van elke autosportliefhebber. Of het volgend seizoen al zover komt, blijft een open vraag. Schumacher junior is momenteel aan de slag in de Formule 2, de talentenklasse die als opstapje naar de Formule 1 geldt. “Ik kan nu nog niet zeggen waar ik volgend jaar ga rijden”, klonk het in Sotchi in de marge van de Grote Prijs van Rusland.

Ruim twee weken later is er nog steeds geen duidelijkheid over de toekomst van de zoon van Michael Schumacher. Ook Sabine Kehm, manager van de zevenvoudig wereldkampioen Formule 1, heeft er het raden naar. In een gesprek met de Duitse krant ‘Die Welt’ laat Kehm wel uitschijnen wat de ambities zijn van Mick Schumacher. “Wereldkampioen worden in de Formule 1", zegt ze resoluut. “Ik ben er zeker van dat Mick in de Formule 1 zal terechtkomen. Vroeg of laat, al hoop ik op het eerste. Ik ben ervan overtuigd dat hij het daar heel goed zal doen, want hij levert geweldig werk af. En dan kan ik niet anders dan concluderen dat Mick in staat moet zijn om zijn droom - wereldkampioen worden - te verwezenlijken.” (lees verder onder de foto’s)

Een boude voorspelling van Kehm, gezien de magere resultaten van Schumacher in zijn debuutjaar in de Formule 2 - ‘Schumi jr.’ staat pas twaalfde in het klassement.

“Dat klopt, maar Mick heeft een heel ongelukkig seizoen achter de rug”, vervolgt Kehm. “Ik leef met hem mee, want hij kampt met ongelooflijk veel pech. Natuurlijk heeft hij nog veel te leren, maar ik denk dat Mick heel sterk is in het analyseren van dingen, daaruit de juiste lessen te trekken en zijn gedrag vervolgens aan te passen. Ik geloof echt dat hij wereldkampioen kan worden. Dat is in elk geval waar hij voor werkt.”