Manager van Michael Schumacher over liefdessituatie van Formule 1-legende: "Hij en zijn vrouw Corinna zijn nog altijd een perfect koppel"

11 januari 2019

17u15

Bron: 'Beyond The Grid' 0 Formule 1 Ook na de 50ste verjaardag van Michael Schumacher moeten de fans van de legendarische Formule 1-piloot zich tevreden stellen met schaarse nieuwskruimels. Hoe het écht gaat met de Duitsers, weten enkel zijn intimi. Onder hen Sabine Kehm, de manager van ‘Schumi’. In een gesprek met de officiële F1-podcast gooit ze een nieuwe kruimel richting de achterban.

Kehm behoort al twintig jaar tot de groep van vertrouwelingen van Michael Schumacher. De voormalige journaliste werd in 1999 door Schumi aangesteld als zijn perschef en uiteindelijk werd ze ook zijn fulltime manager. Dat is ze ook gebleven na zijn tragisch ski-ongeluk in het Franse Méribel in 2013. Kehm is het officiële doorgeefluik tussen de familie van de F1-legende, die erg gesteld is op de privacy van de Duitser, en de buitenwereld.

In haar hoedanigheid als manager van Schumacher was Kehm te gast in ‘Beyond The Grid’, de officiële podcast van de Formule 1. Het ging vooral over de carrière van Schumacher in de koningsklasse van de autosport, maar soms sprak Kehm toch ook even in de tegenwoordige tijd. Onder meer over de relatie van de zevenvoudige wereldkampioen met zijn familie en meer bepaald zijn vrouw Corinna, die niet wil dat de buitenwereld veel te weten komt over de huidige toestand van haar echtgenoot.

Kehm kreeg de vraag hoe Schumacher zich altijd maar bleef redden in de ultradrukke Formule 1-wereld. “Michael heeft altijd op zijn familie kunnen rekenen”, aldus Kehm. “Hij en Corinna waren een geweldig koppel en als je het mij vraagt, dan zijn ze dat vandaag nog steeds. Toen hij tijdens zijn carrière naar huis ging en zijn kinderen zag, kon hij de F1 meteen loslaten. En die privacy had hij ook nodig. Zijn familie hielp Michael wel altijd om de batterijen weer op te laden. Michael was altijd heel close met zijn naasten. En dat is nog steeds het geval.”

“Daarnaast heeft Schumacher tot op vandaag een groep vrienden die hij al kent zijn kindertijd. Dat is een goede zaak voor hem. Bij hen kan hij altijd terecht.” Volgens Kehm kwam zijn imago als soms koele F1-piloot ook niet helemaal overeen met zijn karakter als mens. “Hij wist maar al te goed dat hij tijdens zijn carrière veel vroeg van zijn team, maar daar wilde hij hen ook voor belonen. Hij wilde van iedereen de verjaardag kennen en dacht ook mee over geschenken die ze moesten krijgen. Michael is altijd een warm persoon geweest, maar hij wilde niet altijd zo gezien worden door de buitenwereld, omdat hij vreesde dat dat misschien een invloed zou hebben op zijn carrière. Topsport draait ook om het spelen van mind games en hij wilde aanzien worden als een zelfzeker en sterk man.”