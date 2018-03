Manager van Michael Schumacher heeft boodschap voor fans van zevenvoudige wereldkampioen Mike De Beck

21 maart 2018

17u18

Bron: AP 0 Formule 1 De toestand van Michael Schumacher is nog steeds een enorm groot mysterie. Updates over de gezondheid van de voormalige Formule 1-piloot zijn bijzonder schaars, maar Sabine Kehm (de manager van Schumacher) doorbeekt nu toch heel even de stilte.

Het nieuwsagentschap Associated Press (AP) kreeg afgelopen vrijdag Sabine Kehm te pakken. De manager van 'Schumi' wilde niets kwijt over de gezondheidstoestand van de Duitse legende, maar had wel een boodschap voor de fans in petto. "Wat kan gezegd worden is dat de familie de empathie van de fans enorm op prijs stelt", vertelde Kehm telefonisch. "De mensen begrijpen dat zijn gezondheidssituatie niet gedeeld moet worden met het grote publiek."

De entourage van Schumacher slaagt er alvast wel heel goed in om de informatie over de zevenvoudige wereldkampioen Formule 1 niet te laten doorsijpelen. Na zijn skiongeluk van vier jaar geleden revalideert Schumacher nog steeds in het Zwitserse dorp Gland, aan het meer van Genève. Zijn familie zou voor de revalidatie al ongeveer 23 miljoen euro hebben uitgegeven. Uiteraard wordt er kosten noch moeite gespaard om Schumacher er weer bovenop te helpen.