Man die reddingsactie ‘Schumi’ coördineerde kijkt terug op eerste dramatische uren na ongeval: “Het was onbegonnen werk om hem daarboven te verzorgen” Peter Luysterborg

29 december 2018

07u00

Bron: Focus 0 Formule 1 29 december 2013 was geen dag als een andere. Late namiddag was het toen de kerstrust op onze redactie bruusk werd verstoord. Michael Schumacher was in Méribel, in de Franse Alpen, het slachtoffer geworden van een ski-ongeval. Een zwààr ski-ongeval: Schumacher was met zijn hoofd op een rotsblok terechtgekomen en met ernstig schedeltrauma naar het ziekenhuis afgevoerd. Vijf jaar later kijkt Stephane Bozon, de man die destijds de reddingsactie van Schumacher in goede banen leidde, terug op die eerste dramatische uren.

Stephane Bozon is commandant van de Gendarmerie d’Haute Montagne van Chamonix, een eenheid die met ski-ongevallen vertrouwd is. Op 29 december 2013 kreeg hij een telefoontje dat er zich een ongeval had voorgedaan op de piste van Méribel. “Een bergredder belde mij op”, zegt Bozon. “Hij vertelde mij dat er een skiër op zijn hoofd was beland. De man had zware verwondingen opgelopen. Ik heb meteen beslist om een helikopter naar de plaats van het ongeval te sturen.”

Bozon wist van bij het begin dat de reddingshelikopter op weg was naar een beroemdheid. “Ik was mij er direct van bewust om wie het ging, ja. Ze hadden mij gezegd dat het Michael Schumacher was. Natúúrlijk kende ik hem als de grote F1-kampioen. Niet dat zijn status de reden vormde om dadelijk een helikopter uit te sturen. Dat hadden we met een andere persoon ook gedaan.”

Schumacher kwam ten val nààst de skipiste. “Op een moeilijk bereikbare plaats voor mensen die hem de eerste zorgen wilden toedienen”, aldus Bozon. “We wisten meteen dat hij er zeer erg aan toe was. Anders hadden we geen helikopter gestuurd. Het was zaak om hem, eens op de plaats van het ongeval, met de grootste omzichtigheid te transporteren. Schumacher heeft in feite nog veel geluk gehad. Het ongeval gebeurde pal in het hoogseizoen, in een periode dat er vaak meermaals per dag een helikopter moet worden ingezet. Bovendien is onze dienst voor meerdere skigebieden verantwoordelijk. Gelukkig was er direct een helikopter beschikbaar, we moesten niet wachten. Het had voor Schumacher veel slechter kunnen aflopen als we niet zo snel bij hem waren geweest.”

De spoedarts die met de helikopter was meegevlogen, kon op de plaats van het ongeval nauwelijks zijn werk doen door het ruwe terrein. Bozon: “Het was onbegonnen werk, daarboven op die berg, om Schumacher afdoende te verzorgen. Daarom werd beslist om hem naar het plaatselijke ziekenhuis in Moûtiers over te vliegen. Zo konden ze hem stabiliseren. Nadien is hij overgebracht naar een gespecialiseerd ziekenhuis in Grenoble. Ik wist dat hij een zware hoofdwonde had opgelopen, maar dat hij nog lééfde. Vanaf het moment dat hij in Grenoble was opgenomen, kreeg ik geen directe informatie meer over zijn gezondheidstoestand.”

Onderzoek

Terwijl artsen zich dag en nacht om het leven van Schumacher bekommerden, startte Bozon een onderzoek op naar de oorzaak van het ongeval. “Enkele van onze mensen waren de dag zelf al op de plaats van het ongeval geweest”, zegt de commandant. “Ik ben daags nadien gaan kijken, heb foto’s gemaakt, met experten gesproken. Ik heb ook de steen gezien waarachter hij met één ski is blijven haken, én de steen waartegen hij zijn hoofd gestoten heeft. De dagen voordien had het amper gesneeuwd. De stenen waren slechts met een dun laagje bedekt. Schumacher kon de stenen echter niet zien. Met een dikkere sneeuwlaag zou hij eenvoudig over de stenen geskied zijn. Schumacher bevond zich enkele meters buiten de piste. De uitbater treft evenwel geen schuld. Wie buiten de piste gaat skiën, doet dat op eigen risico.”

In de jaren na het ongeval had Bozon geen contact meer met de familie van Schumacher. “Ik weet niet hoe het momenteel met hem gesteld is. Maar ik denk nog vaak terug aan zijn ongeval. Het blijft een tragische gebeurtenis.”