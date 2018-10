Man die jarenlang manager was van Schumacher komt met zeldzame, maar weinig positieve update over F1-legende: "Heb hoop opgegeven" TLB

13 oktober 2018

19u31

Bron: Bunte, GP Blog, Express.co.uk 8 Formule 1 Willi Weber, de voormalige manager van Michael, heeft in een interview met een Duits magazine aangegeven dat hij er niet meer op hoopt dat Michael Schumacher (49) ooit nog de oude zal worden. Sinds zijn ski-ongeluk in het Franse Méribelin 2013 is het gissen naar de toestand van de Duitse Formule 1-legende . Weber weet meer dan de fans, maar de Duitser ziet de toestand van 'Schumi' naar eigen zeggen niet meer in gunstige zin evolueren.

Weber kent Schumacher door en door. Hij was twintig jaar lang de manager van zijn landgenoot en groeide zo ook uit tot één van de beste vrienden van de zevenvoudige F1-wereldkampioen. Weber raakte ook bevriend met de familieleden van Schumachers familie en daardoor is hij - in tegenstelling tot de fans van de Ferrari-legende - nog op de hoogte van de huidige toestand van Schumacher. En uit een gesprek van Weber met het Duitse magazine Bunte blijkt dat die toestand niet heel goed is.

"Na een lange rouwperiode heb ik beslist om er een punt achter te zetten", aldus Weber. "Ik heb het afgesloten en hoop er niet meer op dat hij de oude nog zal worden. Anders zou ik gek worden. We hebben samen een fantastische en succesvolle tijd beleefd. Twintig jaar lang hebben we goed samengewerkt en elkaar gesteund, door dik en dun. Maar nu hebben we zijn lot niet langer in eigen handen."

Mallorca

Weber ging ook dieper in op een verhuis van Schumacher en zijn familie naar Mallorca. Dat nieuws hing even in de lucht, maar Schumachers vrouw Corinna kocht uiteindelijk enkel een vakantiehuis in Spanje. De F1-legende woont in een huis in Zwitserland, net aan het fraaie meer van Genève. In zijn woonst aan het meer van Genève wordt de iconische Schumacher dagelijks verzorgd door een team van een vijftiental dokters en verpleegsters. Kostprijs: 130.000 euro per week. Zo zouden ze in totaal al meer dan 28 miljoen euro uitgegeven hebben.

"Michael wilde nooit in Mallorca wonen", aldus Weber. "Hij voelde zich er niet goed en het was in geen geval zijn droomeiland, hoewel velen nu doen alsof dat wel het geval was. Maar dat is allerminst waar."

De familie van Schumacher zelf lost weinig tot geen nieuws over zijn toestand, al worden er op Facebook wel regelmatig updates gepost met video’s uit zijn illustere carrière, met daarbij de hashtag #keepfighting. Na zijn valpartij op de latten in het Franse Meribel in december 2013 raakte Schumacher in een coma. Na twee operaties in Grenoble werd hij vier maanden later uit de coma gehaald en overgebracht naar het ziekenhuis van Lausanne, waarna het in september 2014 huiswaarts ging.

Mick Schumacher kampioen in Formule 3

Mick Schumacher, de zoon van Michael, is ondertussen op het circuit van Hockenheim kampioen in de Europese Formule 3 geworden. De Duitser had in de tweede race van het weekend voldoende aan een tweede plaats.

Morgen is er nog één race te gaan, maar de 19-jarige Schumacher is niet meer in te halen door de door Red Bull gesteunde Dan Ticktum. Halverwege het seizoen leek het er totaal niet op dat Schumi junior zich nog zou mengen in de titelstrijd. De achterstand op Ticktum was toen zeer riant, maar na acht overwinningen waren de rollen plots omgedraaid.

Ticktum haalde na een zegereeks van Schumacher nog uit naar de Duitser. Op zijn Instagrampagina schreef de Brit dat hij de snelheid van Schumacher erg opvallend vond en zei dat hij kansloos was voor de titel. "Mijn achternaam is helaas geen Schumacher", zo klonk het. Red Bull tikte Ticktum op de vingers voor zijn uitspraken.

In het verleden wonnen ook coureurs als Esteban Ocon, Lando Norris en Lance Stroll de Europese Formule 3-titel. Max Verstappen werd in 2014 derde, achter Ocon en de Brit Tom Blomqvist. Vooral negen uitvalbeurten deden Verstappen toen de das om, maar zijn spectaculaire overwinningen op Spa Francorchamps en met name de Norisring zorgden er voor dat de Limburger de overstap mocht maken naar de Formule 1. Hij tekende dat jaar bij Red Bull en reed in 2015 voor Toro Rosso.