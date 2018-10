Man die F1-carrière van Schumacher mee op poten zette, komt met opvallende anekdote: "Niemand was overtuigd van Michael" MDB

10 oktober 2018

11u22 3 Formule 1 Had Flavio Briatore niet zo'n neus voor talent, dan had Michael Schumacher zijn carrière niet kunnen uitbouwen bij Benetton. De voormalige teambaas in de Formule 1 vertelde in de podcast van ex-piloot Nico Rosberg hoe hij 'Schumi' een contract aanbood. "We hebben om drie of vier uur 's nachts getekend", zegt Briatore.

Nico Rosberg zwaaide in 2016 nog af als actief Formule 1-piloot en dat als wereldkampioen. Dat wil echter niet zeggen dat de 33-jarige Duitser helemaal is verdwenen uit de wereld van de F1. Rosberg neemt tegenwoordig in zijn podcast 'Beyond Victory' interviews af met spraakmakende figuren en gisteren was het de beurt aan Flavio Briatore. De man die de carrière van Michael Schumacher helemaal in de steigers zette.

Briatore werd in 1989 teamchef bij Benetton en was meteen verkocht toen Michael Schumacher als vervanger bij Jordan zijn debuut maakte in de Formule 1. Halverwege het seizoen in 1991 wilde de Italiaan 'Schumi' dan ook naar zijn team halen. Al liep dat niet van een leiden dakje. "Niemand was overtuigd van Michael. Hij is niet goed, hij is te jong (toen 22 jaar red.). Hij is dit, hij is dat... Maar ik was zo zeker dat ze dan gezegd hebben: 'Ja, laat hem dan tekenen'. Ik heb hem het contract gestuurd en we hebben het om drie of vier uur 's nachts getekend."

Bij Benetton zouden ze het zich niet beklagen. In de vier jaar dat Schumacher bij de ploeg van Briatore reed, zou hij twee keer wereldkampioen worden (1994 en 1995). "Michael heeft nooit geklaagd", gaat Briatore verder. "Als er een probleem was met de auto, probeerde hij het op te lossen. Andere rijders zouden zeggen dat de auto sh*t was."