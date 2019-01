Machtswissel bij Formule 1-team Ferrari: 61-jarige teambaas moet ophoepelen YP

07 januari 2019

19u18

Bron: Belga 0 Formule 1 Bij het Formule 1-team van Ferrari keert teambaas Maurizio Arrivabene komend seizoen niet meer terug. De Italiaanse renstal heeft bevestigd dat de 61-jarige Italiaan zijn leidinggevende functie moet afstaan aan Mattia Binotto, die sinds juli 2016 werkzaam was als technisch directeur bij het befaamde raceteam.

Arrivabene werd door de leiding van Ferrari bedankt voor "vier jaar onvermoeibare inzet en toewijding". Erg succesvol was hij echter niet. Arrivabene kon Ferrari ook in het afgelopen jaar niet aan de wereldtitel helpen. De renstal beschikte over misschien wel de snelste auto, maar zag toch weer dat Mercedes de rode bolide overvleugelde. Lewis Hamilton (Mercedes) pakte de wereldtitel, Sebastian Vettel (Ferrari) eindigde als tweede in het kampioenschap.

Naarmate het seizoen vorderde, stapelden de fouten zich op bij Ferrari en vaak was de teamleiding verantwoordelijk voor tactische en strategische blunders. De nieuwe president van Ferrari, John Elkann, vindt de tijd rijp voor een nieuwe teambaas. Vooral ook omdat de spanningen tussen Arrivabene en Binotto opliepen.

Arrivabene werd eind 2014 aangesteld als vervanger van Marco Mattiacci. Zijn opdracht was helder: maak Ferrari weer wereldkampioen. Sebastian Vettel was de aangewezen piloot, maar de viervoudige wereldkampioen zag de afgelopen seizoenen steeds een piloot van Mercedes de titel grijpen.

Binotto werkt vanaf 1995 bij de technische afdeling van Ferrari en klom geleidelijk op naar de hoogste positie. Hij stond als beoogd teambaas nadrukkelijk in de belangstelling van andere renstallen. Ferrari wilde hem echter niet laten gaan en besloot hem een nieuwe promotie te gunnen, ten koste van Arrivabene.

De Fin Kimi Räikkönen is de laatste piloot die Ferrari de wereldtitel bezorgde. Dat was in 2007. Hij wordt dit jaar vervangen door de Monegask Charles Leclerc.