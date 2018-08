Maak dat je weg bent! Drie redenen waarom Stoffel Vandoorne in 2019 zijn geluk elders moet zoeken in F1 Jo Bossuyt

25 augustus 2018

08u59 0 Formule 1 Nooit eerder stond Stoffel Vandoorne zo onder druk als dit weekend in Francorchamps. Geruchten gaan over een mogelijk ontslag nog dit seizoen. En voor 2019 lijkt een zitje bij McLaren verder weg dan ooit. Goed zo, dat laatste. Goed zo? Ja, op voorwaarde dat hij elders terecht kan. Drie redenen waarom McLaren het team is waar je in 2019 echt niet voor wil rijden.

1: De MCL34 voor 2019 wordt (ook) een miskleun

Het tegendeel zou niet straf zijn, wel een klein mirakel. En mirakels zijn dun gezaaid in Formule 1. De huidige McLaren, de MCL33, is een schildpad. Erg voor een renstal die zichzelf - sommigen in de paddock noemen dat arrogantie - nog altijd bij de 'topteams' rekent. Erger: als je naar de oorzaak hengelt, krijg je een warrige uitleg. Zoals... "geen correlatie tussen windtunnel en piste". Kortom: ze weten bij McLaren nog altijd niet wat er nu verkeerd is met die auto. De ontelbare nieuwe onderdelen die sinds de seizoensstart op de McLaren werden gemonteerd, brachten geen beterschap. Integendeel: McLaren viel van de middenmoot terug naar de staart van het peloton.

Er is meer. Op dit moment moeten de teams al bezig zijn met de auto voor 2019. McLaren dus ook. Alleen is de technische afdeling een schip zonder kapitein.

