LIVE: Formule 1 in Abu Dhabi: Mercedes voorlopig ongenaakbaar De grote prijs van Abu Dhabi is volop bezig. Stand van zaken na 20 ronden



Jo Bossuyt

14u43 0 EPA

Bottas gevolgd door Hamilton. Na bijna 20 ronden reden de Mercedessen in de volgorde waarin ze gestart waren. Maar vooral: de reden ongenaakbaar voor de Ferrari van Vettel uit. Zodat iedereen wist: komt er voorin nog een strijd van enige betekenis, dan is het tussen de twee jongens met de zilveren pijl. Een duel waarin Lewis Hamilton in die eerste ronden al snel de indruk wekte dat hij deed wat hij wil. Nu eens naderen, dan weer terugvallen.

Minder leuk was het begin van de race voor de McLarens. Inderdaad: what’s new. Alonso nam vanaf de elfde plaats een verbluffende start, maar moest al snel inbinden tegen de concurrentie met een krachtiger motor: elfde na één ronde. Stoffel Vandoorne nam een gewone start, niet slecht maar ook niet uitzonderlijk, en werd dus langs alle kanten voorbijgereden: van startpositie 13 aar stek 15. Waarna de West-Vlaming langs de boordradio al snel zijn beklag begon te doen over een groot gebrek aan grip op de achterbanden. De McLaren leek in de tragere bochten inderdaad krampachtig op zoek naar tractie. Het antwoord van zijn ingenieur voorspelde weinig goeds: “Kunnen we niets aan doen.” Waarop McLaren maar ging gokken, en Vandoorne als allereerste binnenriep voor de wellicht enige bandenwissel van de race. En hem daarna als laatste opnieuw op de piste zag gaan.

Wordt vervolgd.

AFP

AFP