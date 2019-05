LIVE. F1-fans nemen afscheid van legende Niki Lauda Redactie

29 mei 2019

09u20 0 Formule 1 Honderden Formule 1-fans zijn vanmorgen opgedaagd in Wenen om er afscheid te nemen van drievoudig wereldkampioen Niki Lauda. De Oostenrijker overleed op 20 mei op 70-jarige leeftijd.

De gesloten kist van Lauda kan door de supporters worden begroet in de Stephansdom, de kathedraal waar later op de dag een officiële plechtigheid zal worden gehouden. Onder meer regerend wereldkampioen Lewis Hamilton zal met een ruime afvaardiging van Mercedes, de renstal waarvoor Lauda actief was, present tekenen. Ook voormalig F1-baas Bernie Ecclestone wordt verwacht, net als zo’n 300 andere genodigden.

Niki Lauda wordt begraven in een pilotenkostuum en zijn helm zal op de kist worden geplaatst.

Waar de Oostenrijkse sportheld zijn laatste rustplaats krijgt, is niet bekend. De familie van Niki Nazionale, zoals Lauda in Oostenrijk wordt genoemd, ging niet in op een aanbod van de stad om hem een eregraf te gunnen op het beroemde ‘Zentralfriedhof’ in Wenen.