LIVE (20u10). Snelt Lewis Hamilton in de Verenigde Staten naar zijn vijfde wereldtitel? Redactie

21 oktober 2018

16u41 0 Formule 1 Lewis Hamilton (Mercedes) staat aan de vooravond van de Grote Prijs van de Verenigde Staten op een zucht van een vijfde wereldtitel, een aantal waarmee hij naast de Argentijn Juan Manuel Fangio zou komen op de ranglijst aller tijden om enkel zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher nog voor zich te dulden.

De 33-jarige Hamilton moet daarvoor op het Circuit of the Americas in het Texaanse Austin wel acht punten meer sprokkelen dan de Duitser Sebastian Vettel (Ferrari), eveneens viervoudig wereldkampioen. Als Hamilton de GP wint en Vettel eindigt niet op de tweede plaats, is de wereldtitel met nog drie Grote Prijzen voor de boeg reeds een feit.

Gisteren zette hij met de poleposition alvast een stap in de goede richting. Vettel zette in de kwalificaties de tweede tijd neer, maar op de startgrid van zondag moet de Duitser nog drie plaatsen achteruit met een gridstraf. De piloot van Ferrari werd bestraft omdat hij in de eerste vrije training te weinig snelheid minderde toen de rode vlag werd getoond.

Pakt hij zijn vijfde wereldtitel? Volg alle actie hier LIVE vanaf 20u10!