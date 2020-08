Liefst een seconde sneller dan de rest: Mercedes domineert in eerste vrije oefenritten van Spanje Redactie

14 augustus 2020

13u04 0 Formule 1 De Fin Valtteri Bottas (Mercedes) heeft de scherpste tijd neergezet tijdens de eerste vrije oefenritten voor de Grote Prijs van Spanje, de zesde manche in het wereldkampioenschap Formule 1. De Mercedessen waren bijna een seconde sneller dan de concurrentie.

Bottas klokte op het circuit de Barcelona-Catalunya in Montmelo een rondje in 1:16.785. Zijn Britse ploegmaat en zesvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton was slechts 39 duizendsten van een seconde trager.

De Nederlander Max Verstappen (Red Bull), die de vorige GP op Silverstone won, was goed voor de derde chrono (+0.939). De Ferrari's van de Monegask Charles Leclerc (+1.185) en de Duitser Sebastian Vettel (+1.196) vervolledigden de top vijf. Vettel presteerde duidelijk beter in vergelijking met de voorbije weken. Hij startte met een nieuw chassis onder zijn Ferrari.

Straks om 15u staan de tweede vrije oefenritten geprogrammeerd. Morgen begint de derde vrije oefensessie om 12u, drie uur later gevolgd door de kwalificaties. De GP is zondag om 15u10 voorzien.