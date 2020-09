Lewis Hamilton zet snelste tijd neer in laatste vrije oefenritten van Rusland Redactie

26 september 2020

12u34

Bron: Belga 0 Formule 1 De Brit Lewis Hamilton (Mercedes) heeft de snelste tijd neergezet in de derde en tevens laatste vrije oefensessie voor de Grote Prijs van Rusland, de tiende manche in het wereldkampioenschap Formule 1.

In het olympisch park van Sotsji werkte de huidige WK-leider en regerende wereldkampioen zijn snelste ronde af in 1:33.279 en daarmee was hij 776 duizendsten van een seconde sneller dan zijn Finse ploegmaat Valtteri Bottas, die gisteren de snelste was in de tweede oefensessie. Even voordien had Hamilton de snelste tijd neergezet in de eerste oefensessie.

McLaren-rijder Carlos Sainz zette de derde tijd neer, nummer vier kwam op naam van Esteban Ocon (Renault). Straks volgen nog de kwalificaties, de GP wordt morgen gereden.

De Grote Prijs Formule 1 van Rusland staat voor de zevende keer op de WK-kalender en de vorige zes edities werden telkens gewonnen door Mercedes. Lewis Hamilton won de wedstrijd de voorbije twee jaar en is met vier zeges recordhouder op de Sochi Autodrom. De overige twee zeges gingen naar Bottas en Nico Rosberg.

Als Hamilton morgen opnieuw de beste is, behaalt de zesvoudige wereldkampioen zijn 91ste GP-zege. Daarmee zou de 35-jarige Brit op gelijke hoogte komen van de Duitse recordhouder Michael Schumacher.