Lewis Hamilton weer op kop in WK na zege in GP van Frankrijk, Vandoorne twaalfde

24 juni 2018

Lewis Hamilton is opnieuw leider in het WK Formule 1. De Britse wereldkampioen boekte op het circuit Paul Ricard in Frankrijk zijn derde zege van het seizoen en de 65ste in zijn carrière. Hamilton springt in de WK-stand over de Duitser Sebastian Vettel, die op de vijfde plaats eindigde.

De Nederlander Max Verstappen zette zijn beste resultaat van dit seizoen neer met een tweede plaats. De Fin Kimi Räikkönen eindigde als derde, nadat hij in de slotfase de Australiër Daniel Ricciardo nog voorbijging. Stoffel Vandoorne finishte na een anonieme race op de twaalfde plaats.