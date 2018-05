Lewis Hamilton vliegt naar pole in GP van Spanje, Vandoorne klokt elfde tijd GVS

12 mei 2018

16u01

Bron: Eigen berichtgeving 11 Formule 1 Stoffel Vandoorne (McLaren-Renault) start morgen op de elfde plek in de GP van Spanje, de vijfde manche in het WK Formule 1. Onze landgenoot klokte op het circuit van Barcelona-Catalunya een tijd van 1:18.323. De pole is voor Lewis Hamilton (Mercedes), die een aalvlug rondje van 1:16.173 optekende.

Met een vijftiende tijd in Q1 ontsnapte de 26-jarige Kortrijkzaan in extremis aan een vroege eliminatie. In de tweede sessie kwam Vandoorne beter voor de dag, met een chrono van 1:18.323 bezette hij een fraaie elfde stek. Uitgerekend Fernando Alonso was de boeman, de thuisrijder duwde zijn teamgenoot met twee tienden over de rand van de uitschakeling en start uiteindelijk als achtste.

De polepositie is voor huidig WK-leider Lewis Hamilton. De Brit zette in zijn Mercedes een aalvlug rondje van 1:16.173 neer. Voor de viervoudige wereldkampioen is het de tweede pole van het seizoen, de 74ste uit zijn carrière. Ploegmaat Valtteri Bottas start morgen in zijn zog, Sebastian Vettel klokte in zijn Ferrari de derde tijd.

De auto van Brendon Hartley, die eerder vandaag bij een crash in de vrije training in tweeën brak, was niet op tijd klaar. Hij nam dus niet deel aan de kwalificaties en start - als de coureur van Toro Rosso de race haalt - helemaal achteraan.

In de drie vrije oefensessies van vrijdag en zaterdag eindigde Vandoorne twee keer negende en één maal veertiende. Morgenmiddag om 15u10 mogen de bolides opnieuw uit de garage voor het échte werk. Alles wat u moet weten over de race in Spanje leest u HIER.