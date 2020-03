Lewis Hamilton vertoeft in quarantaine, maar in zijn geval zal dat wel meevallen: zijn vier ‘vluchtadressen’ ODBS

24 maart 2020

06u39 2 Formule 1 Lewis Hamilton (35) heeft zichzelf in quarantaine geplaatst sinds de GP van Australië werd geannuleerd nadat er een teamlid van McLaren positief had getest. Het is niet meteen geweten waar hij die doorbrengt, maar waarschijnlijk is dat in Monaco, plaats die hij net zoals menig F1-rijder als zijn “thuis” bestempelt. Al heeft de zesvoudige wereldkampioen als best betaalde coureur ooit in de F1 (met een totaal van 453 miljoen euro is hij Michael Schumacher voorbij) keuze te over om dat verplicht binnenblijven zo aangenaam mogelijk te maken.

Hamilton beschikt ook over een Victoriaanse villa in Londen ter waarde van 19 miljoen euro, een appartement aan het meer van Genève en hij kocht eind 2018 ook voor 34,5 miljoen euro een penthouse n New York. Terwijl hij er al één had - of nog heeft. Zie hieronder.

Even waren er geruchten als zou Hamilton besmet zijn, maar die drukte de Brit het voorbije weekend met een statement op Twitter de kop in. Op 4 maart was hij op een event voor het goede doel in Londen in contact gekomen met acteur Idris Elba en Sophie Trudeau, de vrouw van de Canadese premier Justin. Beiden testten niet veel later positief op het virus. Hamilton liet weten geen symptomen te hebben en haalde meteen ook uit naar zij die de gezondheidsmaatregelen aan hun laars lappen en toch nog buiten komen.

NEW YORK

Hamilton vertoeft graag in de States, land waarmee hij behoorlijk wat affiniteit heeft. Zeker aan de Oostkust, waar hij eind 2018, na het behalen van zijn vijfde wereldtitel, een luxueus optrekje in Manhattan kocht voor een slordige 34 miljoen euro. Een penthouse gelegen in een appartementenblok dat deels eigendom is van NFL-legende Tom Brady en zijn vrouw annex topmodel Gisele Bündchen. Een woonruimte van 600 vierkante meter, naast een ruime buitenplaats van 250 vierkante meter met zicht op de rivier Hudson. Inclusief zwembad, fitnessruimte, squashzaal, bibliotheek en wijnkelder. Zijn buren? Actrice Jennifer Lawrence en Austin Power-ster Mike Myers.

Toen hij dat penthouse kocht, zette Hamilton zijn ander vastgoed in de ‘Big Apple’ op de markt. Dat is een 825 vierkante meter grote en drie verdiepingen tellend appartement in Tribeca. Ook met eigen zwembad. Daarvoor betaalde hij bijna 37 miljoen euro, maar daar had hij ook vijf slaapkamers en zes badkamers voor. De Brit kocht dat in 2017 maar heeft er nooit in gewoond. Het is niet geweten of Hamilton dat appartement al verkocht heeft. Hij had er nochtans topmodel Bella Hadid, zanger Harry Styles of rapper The Weeknd tegen het lijf kunnen lopen.

LONDEN

In 2017 legde Hamilton 19 miljoen euro neer voor een Victoriaanse villa in het chique Oost-Westen van Londen. De F1-ster kocht dat huis met zes slaapkamers van Christophe Bailey, hoofdontwerper van Burberry, en diens man, acteur Simon Woods. De “genereuze entertainmentruimte” mondt uit in een 60 meter lange tuin met daarin nog een zomervertrek. Opgetrokken door de vermaarde Samuel Johns in 1860. Die voorzag maar liefst vier receptieruimtes en twee gigantische badkamers. Ook hier is het niet geweten of Hamilton er tijd doorbrengt.

GENÈVE

Een wat meer geheim vertrek (er zijn geen foto’s van) heeft Hamilton in Zwitserland. In de gemeente Luins in Nyon is hij de eigenaar van een appartement met drie slaapkamers, in een blok van zes hoog. Spectaculair zicht op het meer van Genève gegarandeerd. Ideaal om het hoofd even leeg te maken en te genieten van de nodige rust. Gewezen collega’s als Michael Schumacher, Fernando Alonso en Felipe Massa resideren er ook.

MONTE CARLO

Zoals menig F1-piloot, leeft Hamilton vooral in Monaco. Over zijn woonst daar is weinig geweten, al deelt hij via zijn sociale media af en toe eens een beeld met zijn uitzicht op Monte Carlo. Schreef hij daar onlangs bij: “Een plek die ik als mijn thuis bestempel. Ik mag me gelukkig prijzen in zo’n mooie omgeving te leven. God schijnt op mij neer vandaag.”

Door de coronacrisis is ook de start van het nieuwe seizoen in de F1 helemaal in het water gevallen. Nadat het virus eerder al een normaal verloop van zeven GP’s verstoorde (Australië, Bahrein, China, Vietnam, Nederland, Spanje en Monaco), raakte maandag bekend dat ook de GP van Azerbeidzjan op 7 juni in Baku, aangewezen als nieuwe seizoensopener, niet op die datum zal doorgaan. De GP van 14 juni in het Canadese Montreal zal zo de eerste GP van het seizoen worden, al is het eveneens niet zeker dat die zal kunnen doorgaan.

