Lewis Hamilton snelt in Rusland met baanrecord naar 96ste pole Redactie

26 september 2020

15u31

Bron: Belga 0 Formule 1 Lewis Hamilton (GBr/Mercedes) heeft de poleposition veroverd voor de Grote Prijs Formule 1 van Rusland, de tiende manche van het seizoen in het wereldkampioenschap Formule 1.

De huidige WK-leider en regerende wereldkampioen werkte zijn snelste ronde op de Sochi Autodrom af in 1:31.304, de snelste ronde ooit gereden in het olympisch park. Daarmee was hij 563 duizendsten van een seconde sneller dan de Nederlander Max Verstappen (Red Bull). Zijn Mercedes-ploegmakker Valtteri Bottas mag morgen van op de derde positie starten.

Voor Ferrari was het weer een namiddag om snel te vergeten. Aan de boorden van de Zwarte Zee crashte Sebastian Vettel in de tweede kwalificatiesessie, waardoor met nog 2:15 op de klok Q2 moest worden stilgelegd. Zo werd het nog wel even spannend voor Hamilton, die op dat moment nog geen tijd had staan. Even later konden de overgebleven piloten toch nog de baan op. Vettels ploegmaat Charles Leclerc, vorig jaar nog goed voor de poleposition in het olympisch park, kwam niet verder dan de elfde tijd en was meteen uitgeschakeld.

De Grote Prijs Formule 1 van Rusland staat voor de zevende keer op de WK-kalender en de vorige zes edities werden telkens gewonnen door Mercedes. Lewis Hamilton won de wedstrijd de voorbije twee jaar en is met vier zeges recordhouder op de Sochi Autodrom. De overige twee zeges gingen naar Bottas en Nico Rosberg. Als Hamilton zondag opnieuw de beste is, behaalt de zesvoudige wereldkampioen zijn 91e GP-zege. Daarmee zou de 35-jarige Brit op gelijke hoogte komen van de Duitse recordhouder Michael Schumacher