Lewis Hamilton profiteert van pech Ferrari, maar onze man in Bahrein ziet vooral de prestatie van Leclerc: “Uitstel is geen afstel” DMM

31 maart 2019

19u42

Bron: Belga 0 Formule 1 Lewis Hamilton heeft in Bahrein de tweede manche in het wereldkampioenschap Formule 1 gewonnen. Op het circuit van Sakhir bleef de vijfvoudige wereldkampioen zijn Finse Mercedes-ploemaat Valtteri Bottas drie seconden voor. De Monegask Charles Leclerc (Ferrari) werd op zes seconden derde. Onze man in Bahrein analyseert.

De neutrale Formule 1-fan zal opgelucht ademhalen. De tweede grand prix van het jaar illustreerde vooral dat Mercedes dan toch niet vertrokken was voor een zesde seizoen van dominantie. Ferrari stelde na de ontgoochelde seizoenstart in Melbourne orde op zaken in Bahrein.

Nog meer heuglijk nieuws voor de neutrale toeschouwer: ook gezien hoe de aerodynamische wijzigingen aan de auto’s toch wel behoorlijk wat effect hebben? Er kan eigenlijk weer gekoerst worden. Sainz tegen Verstappen, Raikkonen tegen Hulkenberg, Vettel tegen Hamilton en niet in het minst Leclerc tegen Vettel: het zijn maar vier voorbeelden van heerlijke duels die we zagen. Duels die met de auto’s van vorig jaar niet mogelijk waren geweest, omdat de achtervolgende auto te veel last kreeg van de door de leidende machine gecreëerde luchtstroom en zijn efficiëntie inleverde. En of het een leuk seizoen wordt.

Er is nog belangrijker nieuws: de Formule 1 heeft er een toppertje bij. Charles Leclerc was de morele winnaar in Bahrein. Met kop en schouders. Dat Hamilton zijn naam op de erelijst parkeerde, kon alleen omdat de Ferrari in het slot kuren kreeg. Wat Charles Leclerc liet zien, getuigde van grote klasse. Het hele weekend lang. Snelste in de eerste en derde vrije training, snelste in alle drie de kwalificatiesessies. Enige valse noot: zijn minder goede start in de race. Na een ronde lag hij derde. Dacht iedereen al dat hij misschien toch last kreeg van de druk -de favorietenrol is een zware last om dragen in formule 1. Neen dus. Niet getreurd. In de zesde ronde reed de Ferrari met het nummer zestien al weer op kop. Om die leiding niet meer uit handen te geven. Teamgenoot Vettel kon geen vuist maken, Lewis Hamilton ook niet. In Bahrein was Leclerc zo sterk dat alleen de techniek hem kon terugfluiten. Zoals geschiedde met nog iets meer dan tien ronden te gaan.

Charles Leclerc was niet de enige verliezer van de problemen met het elektrische gedeelte van zijn Ferrari-motor. Ook de Formule 1 verloor erbij: een zeer mooie bladzijde in de geschiedenis. Geen nood. Ik observeerde Leclerc een weekend lang in Bahrein (zie onze maandagkrant) en weet zeker: uitstel is geen afstel…

Het wedstrijdverhaal

Leclerc mocht voor het eerst vanop de pole starten en leek ook lang naar zijn eerste Grand Prix-zege op weg, tot de motor van zijn Ferrari tien ronden van het einde sputterde. Tot dan was de 21-jarige Leclerc veruit de snelste van het pak en liet hij ook de snelste ronde van de wedstrijd optekenen. Toen de snelheid van Leclerc zienderogen afnam, zag Hamilton zijn kans schoon. De wereldkampioen vloog de Monegask voorbij en reed totaal onverwacht naar de zege. Achter hem schoof Bottas door naar de tweede plaats. Verstappen had de onfortuinlijke Leclerc ook nog kunnen inhalen, maar een crash van de Australiër Daniel Ricciardo (Renault) bracht de safetycar op de baan, waardoor inhalen in de laatste twee ronden niet meer was toegestaan.

Het was niet de race van Ferrari onder het kunstlicht, want ook Vettel haalde niet het maximale uit zijn auto. De Duitser moest weliswaar toezien dat Leclerc hem overklaste, maar zijn rode bolide had de snelheid voor de tweede plek. Vettel liet zich echter inpalmen door Hamilton kort na de tweede pitstop. De Duitser raakte na de inhaalmanoeuvre van zijn Britse rivaal ineens de controle kwijt over zijn auto en spinde. Even later brak spontaan zijn voorvleugel af en was een derde pitstop noodzakelijk. Meer dan de vijfde plaats zat er niet in voor Vettel.

Bottas blijft na twee wedstrijden leider in het kampioenschap. Hij heeft één puntje voor op Hamilton, die zijn 74ste Grand Prix won.