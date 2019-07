Lewis Hamilton pakt pole in Duitsland, dubbel drama voor Ferrari MMP/Joost Custers

27 juli 2019

16u02 4 Formule 1 Ferrari ziet rood in Hockenheim, maar dan wel schaamrood. Na de opgave in Q1 voor Sebastian Vettel, moest ook Charles Leclerc in Q3 de handdoek in de ring gooien. De Monegask kon met soortgelijke technische problemen als Vettel de box ook niet verlaten en dus was het meteen een tiende startplaats voor Leclerc en de laatste voor Vettel. Ferrari blijft in de hoek waar de klappen vallen. Tussen al het Ferraridrama door pakte Hamilton een zoveelste polepositie.

Het thuisteam, dat dit weekend hun 200ste GP rijdt kan zo al een eerste keer vieren. De snelste Zilverpijl werd alweer bestuurd door Lewis Hamilton en hij pakte zijn 87ste polepositie. Hij was drie tienden sneller dan Max Verstappen (Red Bull), die zijn beste resultaat in de kwalificaties neerzet dit seizoen. Die andere Zilverpijl, Valtteri Bottas, (Mercedes) werd derde, voor Pierre Gasly (Red Bull). Kimi Raikkonen schitterde in de Alfa Romeo en werd vijfde.

De eerste sessie van de kwalificaties in Hockenheim begon ondanks de droge omstandigheden meteen met een donderslag. Sebastian Vettel reed met zijn Ferrari buiten, maar kwam met een motorprobleem meteen weer binnen. De Duitser verliet uiterst ontgoocheld de box en mag morgen als laatste van start gaan. Ondertussen raasde zijn teamgenoot Charles Leclerc door en zette in Q1 meteen een zeer sterke tijd neer. Andere slachtoffers van Q1 waren Albon (Toro Rosso), Norris (McLaren) en vaste klanten Russell (Williams) en Kubica (Williams).

Geen echte verrassingen in Q2, al was de eliminatie van de Renault van Ricciardo toch niet verwacht. Samen met de Australiër, verdwenen ook Stroll (Racing Point), Giovinazzi (Sauber), Kvyat (Toto Rosso) en Magnussen (Haas).

De laatste sessie bracht ook niets nieuws onder de zon. Naast het drama voor Leclerc lagen de eerste vijf posities al snel vast en werd de rangorde van het seizoen netjes gerespecteerd. De Haas van Grosjean was best of the rest op de zesde plek. Sainz (McLaren) werd zevende met een sterke Pérez (Racing Point) en Hülkenberg (Renault) achter hem.

Voor de race morgen (start 15u10) is er een grote kans op regen. De twee onfortuinlijke Ferrari-piloten zullen ongetwijfeld op wat druppels hopen om te proberen profiteren van eventuele chaos voor hen.