Lewis Hamilton met baanrecord snelste in laatste vrije oefensessie GP van Hongarije YP

03 augustus 2019

13u47

Bron: Belga 0 Formule 1 Lewis Hamilton (Mercedes) heeft deze middag de snelste tijd neergezet in de derde en tevens laatste vrije oefensessie voor de Grote Prijs Formule 1 van Hongarije, de twaalfde WK-manche van het seizoen.

De Britse regerende wereldkampioen en WK-leider werkte zijn snelste ronde op de Hungaroring af in 1:16.084 en liet daarmee een nieuw baanrecord noteren. Hamilton was dertien duizendsten van een seconde sneller dan de Nederlander Max Verstappen (Red Bull), vorig weekend nog de beste in Hockenheim. De derde tijd kwam op naam van de Duitse voormalige wereldkampioen Sebastian Vettel (Ferrari). Eerder was Hamilton ook al de snelste in de eerste oefensessie, in de tweede vrije oefenritten zette de Fransman Pierre Gasly (Red Bull) de snelste chrono op de tabellen.

Zaterdagnamiddag worden de kwalificaties gereden, de GP is voor zondag. Mercedes is uit op revanche, na de desastreus verlopen GP van Duitsland van vorig weekend. Toen vielen beide Mercedes-rijders buiten de punten. Desalniettemin blijven Hamilton en Bottas helemaal bovenin de WK-stand. De Britse regerende wereldkampioen telt 225 punten, dat zijn er 41 meer dan Bottas. Max Verstappen is na zijn zege in Hockenheim met 162 punten naar de derde plaats geklommen. Op de Hungaroring boekte Hamilton vorig jaar zijn zesde zege, een record.

3e vrije oefensessie:

Lewis Hamilton (GBr/Mercedes) 1:16.084 (21 ronden)

Max Verstappen (Ned/Red Bull-Honda) 1:16.097 (16)

Sebastian Vettel (Dui/Ferrari) 1:16.166 (18)

Valtteri Bottas (Fin/Mercedes) 1:16.355 (19)

Charles Leclerc (Mon/Ferrari) 1:16.392 (18)

Pierre Gasly (Fra/Red Bull-Honda) 1:16.684 (19)

Lando Norris (GBr/McLaren-Renault) 1:16.774 (20)

Kimi Räikkönen (Fin/Alfa Romeo Racing-Ferrari) 1:17.216 (22)

Carlos Sainz Jr (Spa/McLaren-Renault) 1:17.217 (23)

Kevin Magnussen (Den/Haas-Ferrari) 1:17.230 (17)

Romain Grosjean (Fra/Haas-Ferrari) 1:17.293 (21)

Daniil Kvyat (Rus/Toro Rosso-Honda) 1:17.432 (21)

Nico Hülkenberg (Dui/Renault) 1:17.667 (19)

Sergio Pérez (Mex/Racing Point-Mercedes) 1:17.670 (17)

Antonio Giovinazzi (Ita/Alfa Romeo Racing-Ferrari) 1:17.929 (22)

Daniel Ricciardo (Aus/Renault) 1:17.962 (19)

Alexander Albon (Tha/Toro Rosso-Honda) 1:18.024 (19)

George Russell (GBr/Williams-Mercedes) 1:18.072 (23)

Lance Stroll (Can/Racing Point-Mercedes) 1:18.534 (20)

Robert Kubica (Pol/Williams-Mercedes) 1:18.709 (26) LEK/