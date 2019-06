Lewis Hamilton maakt weer indruk: nieuwe pole na snelste rondje ooit op Le Castellet ODBS

22 juni 2019

16u02

Bron: Belga 12 Formule 1 Lewis Hamilton (Mercedes) heeft de snelste chrono neergezet tijdens de laatste kwalificatiesessie voor de Grote Prijs Formule 1 van Frankrijk. Hij start op de pole net voor zijn ploegmaat Valtteri Bottas, die 286 duizendsten van een seconde trager was.

📻 "Get in there, Lewis!"



Hamilton claims his 86th career pole 👏👏👏#FrenchGP 🇫🇷 #F1 pic.twitter.com/BtcAaGDst7 Formula 1(@ F1) link

Hamilton (34) werkte op het Circuit Paul Ricard in Le Castellet zijn snelste ronde af in 1:28.319. Een nieuw ronderecord voor de huidige WK-leider: de snelste man ooit op dit circuit. De 86ste pole in totaal voor de vijfvoudige wereldkampioen, zijn derde dit seizoen na Australië en Monaco. Al de zesde keer ook dit seizoen dat beide Mercedessen op de eerste startrij staan. De Ferrari’s van de Monegask Charles Leclerc en Vettel zijn respectievelijk derde en pas zevende. Leclerc, die voor zijn thuisfans reed: “Ik zal moeten aanvallen op de rechte stukken, want in de bochten is Mercedes sneller.” De Nederlander Max Verstappen (Red Bull) start als vierde. Opvallend zijn ook weer de sterke resultaten van McLaren. Lando Norris vertrekt als vijfde, Carlos Sainz Jr. op de zesde plaats. Een beetje pijnlijk voor Stoffel Vandoorne toch.

Bottas was tijdens de kwalificaties lang de snelste, tot in de laatste twee rondjes Hamilton er plots helemaal stond. Bottas: “Het was heel nipt en kwam op details aan. De wind die van richting veranderde, ik had wat probleempjes met het insturen die Lewis niet had. Morgen wordt de start cruciaal: na de eerste bocht volgt een vrije lange run.” Hamilton sprak over een moeilijke ‘track’ waarop de wind ook morgen een belangrijke factor wordt die de zaken bemoeilijkt.

In de WK-stand staat Hamilton autoritair aan de leiding. De Brit won dit seizoen al vijf van de zeven GP’s. In Australië en Azerbeidzjan moest hij de zege aan Bottas laten. Ook vorig jaar won Hamilton in Frankrijk.

QUALIFYING CLASSIFICATION: @LewisHamilton's 60th pole for Mercedes 👊#FrenchGP 🇫🇷 #F1 pic.twitter.com/robH5jBvIg Formula 1(@ F1) link