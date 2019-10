Lewis Hamilton maakt fans ongerust met cryptische boodschap LPB

15 oktober 2019

18u00 0 Formule 1 Lewis Hamilton heeft met een cryptische boodschap zijn vele fans ongerust gemaakt. De vijfvoudig wereldkampioen in de Formule 1 deed dat op zijn Instagram-pagina, die voor de gelegenheid een zwarte achtergrond kreeg.

“Eerlijk gezegd denk ik eraan om alles op te geven”, opent Hamilton. “Me volledig af te sluiten. Waarom zou je je druk maken als de wereld zo'n puinhoop is en mensen daar niets om lijken te geven? Ik ga een moment voor mezelf nemen om mijn gedachten op orde te brengen. Bedankt aan iedereen die wel om de wereld geeft.”

Mysterieuze woorden, maar waar Hamilton precies mee zit, is niet meteen duidelijk. In zijn sport stevent de Mercedes-coureur onbedreigd af op zijn zesde wereldtitel. De Brit staat er echter om bekend dat hij verder kijkt dan de Formule 1. Hamilton toont geregeld zijn maatschappelijke betrokkenheid, zoals vorige week nog in Japan toen hij het afslachten van dolfijnen publiekelijk aanklaagde. “Koop geen tickets voor dolfijnenshows in Japan”, luidde het toen. “Wees je ervan bewust welke vreselijke dingen ze dolfijnen, walvissen en andere zeedieren aandoen. Deze dieren mogen niet lijden.”

In Japan richtte Hamilton zijn pijlen op een welbepaald thema, met zijn nieuwe post laat hij iedereen in het ongewisse. De Turkse inval in Syrië? De racistische bejegening van zijn voetballende Engelse landgenoten - Hamilton is met veel spelers van de ‘Three Lions’ bevriend - gisteravond in Bulgarije? Het zijn mogelijke redenen voor de sombere gedachten die de F1-piloot momenteel kwellen. De boodschap van Hamilton bleef in elk geval niet onopgemerkt bij zijn 13,1 miljoen volgers op Instagram. “Beste Lewis, ik hoop dat je oké bent”, antwoordde een fan. “Praat alsjeblief met iemand. Je inspireert zoveel mensen, je bent een goed persoon. Weet dat miljoenen mensen wel om de wereld geven.”