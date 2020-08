Lewis Hamilton knoopt terug aan met zege na simpele overwinning in Spanje, Verstappen tweede NVE

16 augustus 2020

16u46 2 Formule 1 Lewis Hamilton (Mercedes) heeft de GP in Spanje gewonnen. Op het Circuit de Barcelona-Catalunya bleef de Brit de hele rit op kop. Max Verstappen (Red Bull) eindigde tweede, Valtteri Bottas (Mercedes) kwam als derde over de meet. Voor Hamilton al de vierde keer op rij dat hij wint in Barcelona.

Afspraak op het Circuit de Barcelona-Catalunya vandaag, waar de zesde GP van het Formule 1-seizoen op het programma stond. Zoals wel vaker stonden de wagens van Mercedes op de eerste plekjes bij de startgrid: Lewis Hamilton en Valtteri Bottas. Max Verstappen volgde op drie. De Nederlander won er in 2016 zijn eerste F1-race en werd daarmee de jongste winnaar ooit.

Meteen na de start kwam er verandering in de dominantie van Mercedes vooraan, Bottas miste zijn start en zakte naar de vierde plaats. Hamilton, Verstappen en Stroll waren wel meteen goed weg en vormden de top drie. Bottas kon echter al snel terugkruipen naar plaats drie.

Het drietal Hamilton - Verstappen - Bottas reed een stevige voorsprong bij elkaar op de rest. Maar ook onderling viel een gat. Hamilton kon op zijn zachte band vlot afstand nemen van Verstappen, tot frustratie van de Nederlander: “Die tailwind maakt me geen reet uit. Ik heb geen banden meer over! Ik verlies zo veel tijd!”

Na de eerste pitstop een ander verhaal. Op de mediumband maakte Verstappen meteen 5 seconden goed op Hamilton, mede door een slechte pitstop van het Mercedes-duo. Halverwege zat het trio terug vlak op elkaar, terwijl de nummer vier al op meer dan 40 seconden volgde.

Charles Leclerc (Ferrari) moest vroegtijdig stoppen nadat hij uit de bocht ging. Hamilton bleef ondertussen rustig en werkte stilaan terug aan zijn voorsprong. Met succes. Verstappen kwam na halverwege niet meer in de buurt van Hamilton, die de hele rit op kop reed. De Brit wint zo voor de vierde keer op rij in Barcelona, zijn vijfde keer in totaal. Verstappen, die vorige week nog verrassend won, moet vrede nemen met een tweede plaats. Bottas werd derde, Perez (Racing Point) werd op meer dan een rondje achterstand vierde. Stroll vervolledigt de top vijf.

The size of those bottles, tho 🍾😆#SpanishGP 🇪🇸 #F1 @ValtteriBottas pic.twitter.com/ACcT6Epl0J Formula 1(@ F1) link

In de WK-stand bouwt Hamilton zijn voorsprong op Verstappen nog wat verder uit. De top drie blijft onveranderd. Voor Hamilton was al de vierde zege van het seizoen en de 88e in totaal en daarmee komt hij weer wat dichter bij het record van 91 zeges van de Duitser Michael Schumacher. De Brit eindigde ook voor de 156e keer op een F1-podium en verbetert daarmee nu reeds het vorige record van Schumacher.

Lees ook: Hamilton wordt nerveus en giftig nu Verstappen komt opzetten: “Red Bull speelt vals, euh... maar zo bedoel ik het niet” (+)



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.