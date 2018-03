Lewis Hamilton knalt naar de polepositie in GP van Australië, Vandoorne twaalfde Mike De Beck

24 maart 2018

08u18

Bron: Play Sports/Belga 2 Formule 1 Geen verrassingen alvast in de kwalificaties van de GP van Australië. Lewis Hamilton pakte voor de allereerste GP van het seizoen zijn 73ste polepositie. Stoffel Vandoorne vertrekt morgen dan weer vanop de zesde rij, op de twaalfde plaats is dat.

Niks nieuw onder de zon als het op poleposities aankomt. In de allereerste grote test heeft Lewis Hamilton niet teleurgesteld. De regerende wereldkampioen pakte al zijn zevende pole in Australië en daarmee schaart de Brit zich uiteraard tusen de grote namen. De 33-jarige viervoudige wereldkampioen werkte zijn snelste ronde in Melbourne af in 1:21.164 en was daarmee 0.664 sneller dan de Fin Kimi Räikkönen (Ferrari). Diens Duitse ploegmaat Sebastian Vettel zette de derde tijd neer en was net iets sneller dan de Nederlander Max Verstappen (Red Bull).

"Mijn hart gaat zo tekeer, ik wou dat jullie het nu konden voelen'', glunderde Hamilton. "Ik ben zo blij met dat ene snelle rondje; ik streef altijd naar perfectie en die ronde was nagenoeg perfect."

Most pole positions in specific @F1 Grand Prix:



8 - Senna - (San Marino)

8 - Schumacher (Japan)

7 - Schumacher (Spain)

7 - Schumacher (Hungary)

7 - Fangio (Italy)

7 - HAMILTON (Australia)#AusGP #Formula1 Gracenote Live(@ GracenoteLive) link

Voor Stoffel Vandoorne werden het teleurstellende kwalificaties. Onze landgenoot kon zich niet plaatsen voor de Q3 en moet zich uiteindelijk tevreden stellen met een twaalfde stek. Net een plek lager dan zijn ploegmakker Fernando Alonso. De derde en laatste kwalificatiesessie lag korte tijd stil na een zware crash van de Fin Valtteri Bottas. Hij vloog in zijn eerste 'vliegende' ronde uit de bocht en parkeerde zijn Mercedes in de omheining. Hij kwam ongedeerd uit zijn zwaar beschadigde auto.

"Ik ben toch wat ontgoocheld", vertelde Vandoorne aan Play Sports. "Gisteren had ik nog een goed gevoel tijdens de vrije trainingen en dan dachten we stappen vooruit te zetten. Maar de anderen maken grotere stappen dan ons. Ik denk dat we nu onze competitieve positie weten. Het is nu eenmaal zoals het is. Morgen zullen we proberen om geen fouten te maken. Het is altijd moeilijk. De eerste GP van het seizoen is telkens een wedstrijd waarin er veel gebeurt."

De startgrid voor de Grote Prijs Formule 1 van Australië, de openingsmanche van het seizoen, zaterdag na afloop van de kwalificaties op het circuit van Albert Park in Melbourne:

1e startrij:

Lewis Hamilton (GBr/Mercedes)

Kimi Räikkönen (Fin/Ferrari)

2e startrij:

Sebastian Vettel (Dui/Ferrari)

Max Verstappen (Ned/Red Bull-Renault)

3e startrij:

Kevin Magnussen (Den/Haas-Ferrari)

Romain Grosjean (Fra/Haas-Ferrari)

4e startrij:

Nico Hülkenberg (Dui/Renault)

Daniel Ricciardo (Aus/Red Bull-Renault)

5e startrij:

Carlos Sainz Jr (Spa/Renault)

Valtteri Bottas (Fin/Mercedes)

6e startrij:

Fernando Alonso (Spa/McLaren-Renault)

Stoffel Vandoorne (Bel/McLaren-Renault)

7e startrij:

Sergio Pérez (Mex/Force India-Mercedes)

Lance Stroll (Can/Williams-Mercedes)

8e startrij:

Esteban Ocon (Fra/Force India-Mercedes)

Brendon Hartley (NZe/Toro Rosso-Honda)

9e startrij:

Marcus Ericsson (Zwe/Sauber-Ferrari)

Charles Leclerc (Mon/Sauber-Ferrari)

10e startrij:

Sergey Sirotkin (Rus/Williams-Mercedes)

Pierre Gasly (Fra/Toro Rosso-Honda)