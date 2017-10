Lewis Hamilton kan vierde wereldtitel al ruiken Redactie

10u38

Bron: Belga 0 AP

Lewis Hamilton is negen punten verwijderd van zijn vierde wereldtitel in de Formule 1. Na zijn demonstratie van afgelopen zondag in de Grote Prijs van de Verenigde Staten, volstaat komend weekend in Mexico-Stad een vijfde plaats om zich opnieuw (na 2008, 2014 en 2015) tot wereldkampioen te kronen. Mocht er iets misgaan op het Autodromo Hermanos Rodriguez, dan heeft de 32-jarige Hamilton nog kansen in de GP van Brazilië in Sao Paulo (12/11) en in de slotmanche in Abu Dhabi (26/11) om de klus te klaren.

De Britse Mercedes-piloot, die in Austin (Texas) zijn 62e GP-zege veroverde, komt met een vierde wereldtitel op gelijke hoogte met Alain Prost (1985, 1986, 1989 en 1993) en Sebastian Vettel (van 2010 tot en met 2013) in de geschiedenisboeken. Enkel de Argentijn Juan Manuel Fangio (5 titels) en de Duitser Michael Schumacher (7 titels) deden beter.

Vettel is de enige die Hamilton op papier nog kan bedreigen voor de wereldtitel. Hamilton heeft in de WK-stand 66 punten voorsprong op de Duitse Ferrari-rijder, terwijl er met drie races te gaan nog 75 te verdienen zijn. De dominantie van Mercedes kreeg in Texas al een eerste bevestiging met de vierde opeenvolgende wereldtitel bij de constructeurs. De Duitse renstal heeft een onoverbrugbare voorsprong op Ferrari.

Mercedes heeft goede herinneringen aan de Grote Prijs van Mexico. Sinds die in 2015 zijn terugkeer vierde in de Formule 1 pakten de Mercedes-rijders telkens de poleposition én de eerste twee podiumplaatsen. Hamilton mocht vorig jaar vieren in Mexico-Stad.

Dit seizoen stak Hamilton al negen GP's op zak. Slechts eenmaal viel hij buiten de top vijf, in Monaco moest hij tevreden zijn met de zevende plaats. En sinds de Grote Prijs van België van eind augustus is de Brit in de winningmood. Voor de manche in Spa-Francorchamps telde Hamilton nog 14 punten achterstand op Vettel, maar nadien reeg hij vijf zeges (België, Italië, Singapore, Japan en VS) aaneen en werd hij tweede in Maleisië, achter de Nederlander Max Verstappen (Red Bull).