Lewis Hamilton is de snelste in eerste oefensessie GP van Oostenrijk GVS

28 juni 2019

13u15

Bron: Belga 0 Formule 1 Wereldkampioen en WK-leider Lewis Hamilton (Mercedes) heeft de snelste tijd neergezet in de eerste oefenritten voor de Grote Prijs van Oostenrijk, de negende manche in het WK Formule 1.

De 34-jarige Engelsman, vijfvoudig wereldkampioen, klokte op de Red Bull Ring in Spielberg een rondje in 1:04.838 en bleef daarmee de Duitser Sebastian Vettel voor. Die had in zijn Ferrari 0.144 achterstand.

De Fin Valtteri Bottas, teamgenoot van Hamilton, tekende op 0.161 voor de derde chrono, voor Vettels Franse ploegmaat Charles Leclerc (vierde op 0.303).

De Nederlander Max Verstappen (Red Bull), vorig jaar winnaar in Oostenrijk, zette de vijfde tijd neer op 0.422.

Om 15 uur starten de tweede oefenritten. Morgen volgen de derde oefenritten (12u) en de kwalificaties (15u). De Grote Prijs begint zondag om 15u10.

CLASSIFICATION - FP1



It's @LewisHamilton at the top in a rapidly-roasting Spielberg 🙏#AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/8b1iebLEkq Formula 1(@ F1) link