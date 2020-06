Lewis Hamilton inspireert en toont dat hij fysiek en mentaal klaar is voor een 7de wereldtitel: “Mijn beste trainingsperiode ooit” MXG

19 juni 2020

09u19 2 Formule 1 Op 5 juli staat eindelijk de eerste GP Formule 1 van de jaargang 2020 op de kalender. Het sein voor de rijders om qua trainingsarbeid een versnelling hoger te schakelen. Lewis Hamilton (35) laat aan z’n volgers op sociale media zien dat hij zich klaarstoomt om vol voor zijn zevende wereldtitel te gaan.

Op de RedBull Ring in Spielberg, Oostenrijk, vinden op 5 en op 12 juli de eerste twee races van het seizoen plaats. De laatste drie seizoenen raakte Lewis Hamilton daar nooit op het podium (een 4de plaats, een opgave en een 5de plaats). Dat overkwam hem de laatste drie jaar op geen enkel ander circuit. Hij won er ook nog maar één keer, in 2015.

Het belang van de RedBull Ring is met twee races enorm groot. De Brit zal er vanaf de eerste meter moeten staan. De laatste twee seizoenen was Max Verstappen telkens de beste in Oostenrijk. Als de Nederlander die lijn in 2020 kan doortrekken, kan hij het Hamilton vanaf het begin van het seizoen heel lastig gaan maken.

Het aangepaste seizoen maakt z’n jacht op een zevende wereldtitel er niet makkelijker op.

Trainen is mijn enige manier om er even tussenuit te kunnen. Lewis Hamilton

Dus laat Hamilton niets aan het toeval over. Op Instagram toont de Brit hoe hij naar de start van het F1-seizoen toewerkt. Met een nieuw kapsel, een sixpack en een inspirerende boodschap. “Dit is de beste trainingsperiode die ik ooit gehad heb. Ik kan niet stoppen, en zal het niet doen! Mentaal en fysiek fit blijven is zo belangrijk vandaag, en ik wil iedereen aanmoedigen om te blijven trainen. Al is het maar 20 minuten. Alles helpt.”

Activist

De drijfveer om zich mentaal en fysiek af te beulen haalt Hamilton uit de gebeurtenissen van de afgelopen weken en maanden. “Met alles wat in de wereld gebeurt, is trainen mijn enige manier om er even tussenuit te kunnen en mijn emoties en energie te gebruiken om mijn lichaam sterker te maken.” De Brit heeft zich altijd al openlijk uitgesproken in maatschappelijke debatten en liet dat ook nu niet na.

Het begon met de coronacrisis. In aanloop naar de eerste GP van het seizoen in Australië - waar toen ook nog hevige bosbranden woedden - vond Hamilton het onverantwoord om te racen in Melbourne: “Ik begrijp niet waarom we hier gaan racen, als je ziet dat overal ter wereld grenzen worden gesloten en sportwedstrijden worden afgelast, waarom racen wij dan?” De race ging uiteindelijk niet door.

Ook in het Black Lives Matter-debat heeft Hamilton - de eerste donkere wereldkampioen Formule 1 - een duidelijke stem. De Brit groeide op in een arm milieu in Stevenage, in Engeland. Hij kreeg er op jonge leeftijd ook te maken met racisme. Om zich te verweren haalde Hamilton als kind de zwarte band in karate. Hij ijverde ervoor om - na de dood van George Floyd in de VS - standbeelden van racisten neer te halen. “Ons land eerde een man die Afrikaanse slaven verkocht”, schreef Hamilton op sociale media. “Alle beelden van racisten die geld verdienden door mensen te verkopen zouden neergehaald moeten worden. Welk is als volgende aan de beurt?”

Toen de rest van de Formule 1-grid geen openlijke standpunten innam, sneerde Hamilton: “Ik sta alleen in dit debat, maar ik weet wie jullie zijn”. Met bijna 17 miljoen volgers op Instagram zijn de invloed én het bereik van Hamilton groot genoeg.

En of hij scherp zal staan in Oostenrijk.

