Lewis Hamilton hoopt F1-carrière bij Mercedes te kunnen afsluiten: "Verhuis naar Ferrari is geen optie" Redactie

13u22

Bron: Belga 0 EPA Formule 1 Lewis Hamilton voelt zich uitstekend bij Mercedes. In een interview met Stuttgarter Zeitung drukt de 32-jarige Brit de wens uit tot het einde van zijn carrière bij het team te kunnen blijven.

"Ik ben trots dat ik bij Mercedes zit. Ik hoop dat ik mijn carrière kan beëindigen in een Zilverpijl", zegt Hamilton, die op de vraag of een verhuis naar Ferrari een optie kan zijn duidelijk "neen" antwoordt. Hamilton begon zijn F1-loopbaan in 2007 bij McLaren. Hij stapte eind 2012 over naar Mercedes. De Brit veroverde afgelopen seizoen zijn vierde wereldtitel, de derde met Mercedes. De Engelsman ligt er nog een jaar onder contract.

Topvorm

Voor 2018 voorspelt Hamilton een strijd tussen zijn team en Ferrari, Red Bull en McLaren, de renstal van Stoffel Vandoorne. Al gelooft hij rotsvast dat Mercedes de F1 zal blijven domineren. "Wij verkeren vandaag in topvorm en ik heb nog niets opgemerkt dat daar verandering in zou kunnen brengen."

Sebastian Vettel legde Hamilton in het voorbije WK een tijdlang het vuur aan de schenen. Volgend jaar verwacht Hamilton opnieuw flinke concurrentie van de Duitse Ferrari-rijder, eveneens een viervoudig wereldkampioen. "Ik voorspel dat het spannend wordt. Maar hoe meer druk, hoe kritieker de situatie, hoe beter. Ik heb dat nodig", besluit de wereldkampioen.

Photo News