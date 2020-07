Lewis Hamilton grijpt de pole in kletsnatte kwalificaties in Oostenrijk, Ferrari’s stellen weer teleur (en moeten dan nog achteruit) MXG

11 juli 2020

16u55 10 Formule 1 Lewis Hamilton start morgen vanop de poleposition aan de Grote Prijs van Stiermarken. De zesvoudige wereldkampioen was de snelste van het pak in een uitgeregende kwalificatiesessie. Max Verstappen (RedBull) start naast hem op plaats twee. Carlos Sainz (McLaren) reed knap naar een derde stek, z'n beste startpositie uit z’n carrière. De Ferrari’s kwamen niet in het stuk voor. Charles Leclerc kreeg zelfs nog een gridpenalty en moet drie plaatsen achteruit.

Een doorweekte RedBull Ring op de Spielberg in Oostenrijk. De wedstrijdleiding twijfelde lang om de kwalificatie van start te laten gaan, want door de hevige regenval kon de noodhelikopter niet uitvliegen. Met ruim een half uur vertraging begon de kwalificatie uiteindelijk toch en mochten de rijders op het circuit uitmaken wie morgen vanop poleposition aan de tweede Grand Prix van het seizoen mag beginnen.

Charles Leclerc (Ferrari) waren we al kwijt in Q2. De Monegask kwam niet verder dan een elfde stek. George Russell (Williams) start vlak na hem op plaats 12. Dat is al een overwinning op zich voor staartploeg Williams. Vettel haalde maar net Q3, met een tiende tijd. Ook beide Racing Point-wagens ontgoochelden. Vorige week reden ze nog een knappe kwalificatie (6de en 9de), nu haalde geen enkele wagen de laatste sessie. Stroll strandde op plek 13, Perez werd pas 17de.

Hamilton oppermachtig

In Q3 begon het weer wat harder te regenen. Max Verstappen heeft niet liever. Ruim vier minuten voor de start van de laatste kwalificatiesessie stond hij al klaar. Z’n eerste rondje was meteen het snelste van het hele lot, en de Nederlander verbeterde z’n tijd nog. Maar dat was zonder Lewis Hamilton gerekend. Die zette naar het einde van de kwalificatiesessie de puntjes op de i. Niemand reed nog sneller. Verstappen deed nog een ultieme poging, maar maakte een slipper naar het einde van het rondje toe. Hamilton pakt de pole met bijna acht tienden voorsprong op Verstappen.

Het is de 89ste keer dat Hamilton op pole start. Hij is ook de eerste rijder die in veertien verschillende seizoenen een poleposition pakt (2007-2020). Hij steekt zo Michael Schumacher voorbij, die het op dertien seizoenen hield.

“Het is vreselijk. Zelfs al rijd je zes seconden achter je voorganger, dan nog zie je geen steek. Het is echt kletsnat”, klonk het bij Verstappen na de sessie. Hamilton: “Wat een ‘tricky’ sessie. Je kan niet zien waar je rijdt. Ik had één goed moment en dat was uiteindelijk voldoende. Ik hou van deze dagen.” Bij Carlos Sainz kregen we via de boordradio wat “Olé’s” te horen.

Morgen start de tweede Grand Prix van het seizoen om 15u10. Bottas won vorige week de eerste.

Leclerc achteruit

Ferrari-rijder Charles Leclerc heeft zaterdagavond na afloop van de kwalificaties een straf van drie plaatsen opgelopen. De Monegask mag pas vanaf de veertiende plaats starten zondag. Volgens de baancommissarissen had Leclerc de Rus Daniil Kyvat (Alpha Tauri) de weg versperd tijdens een incident in de kwalificaties.

Top 10 kwalificatie

