Lewis Hamilton en Ferrari? Deur staat op een kier

02 december 2019

10u05

Bron: ANP, GPUpdate, GPfans 0 Formule 1 De Britse Formule 1-coureur Lewis Hamilton heeft na zijn afsluitende zege in de Grand Prix van Abu Dhabi bevestigd noch ontkend dat hij onlangs gesprekken heeft gevoerd met John Elkann, baas van Ferrari. “Wat achter gesloten deuren plaatsvindt, is altijd een privékwestie. Dus ook met wie je uiteindelijk om de tafel zit”, betoogde de zesvoudige wereldkampioen. De speculaties steken zo nog wat meer de kop op nadat Ferrari-teambaas Mattia Binotto de Brit vorige week “een buitengewone coureur” noemde. Én misschien stapt Mercedes straks wel uit de Formule 1.

Het miljoenencontract van Hamilton (34) loopt eind 2020 af bij Mercedes. Hij rijdt sinds 2013 voor de Duitse renstal. “Ik heb heel veel jaren met niemand gesproken over andere opties in de Formule 1, omdat we met het huidige team altijd de juiste weg hebben gekozen. Ik voel me nog steeds geweldig bij Mercedes en het zal dus zeker geen gemakkelijke en snelle beslissing zijn om te vertrekken. Maar het gaat natuurlijk wel om de laatste fase in mijn loopbaan. Dan is het alleen maar verstandig en wijs om er eens goed over na te denken.” Hamilton wilde niet bevestigen noch ontkennen of hij reeds gesprekken voerde met de rode brigade.

Hamilton, die in zijn eigen wagenpark over diverse Ferrari’s beschikt, betrok opvallend genoeg Toto Wolff, de baas van het Formule 1-team van Mercedes, zijdelings in zijn toekomstplannen. “Ik weet dat Toto ook zijn opties weegt richting de toekomst. Dus ik wacht wel af waarmee hij komt.” Diezelfde Wolf plakte onlangs een percentage op de kans dat de 34-jarige coureur bij Mercedes blijft. “De kans dat Lewis bij Mercedes blijft, schat ik op 75 procent”, sprak Wolff. “Maar dan is er altijd nog een percentage van 25 procent waarover wij geen controle hebben.”

Geen F1 meer voor Mercedes?

De deur richting Ferrari op een kier dus. Ook al omdat Ferrari-teambaas Mattia Binotto voor de start van het weekend in Abu Dhabi met bloemetjes gooide richting Hamilton. “Lewis is een bijzondere en fantastische coureur. Wetende dat hij vrij is in 2021 maakt ons alleen maar vrolijk”, klonk het onomwonden. Hamilton voelde zich geflatteerd door de complimenten. “Dat is het eerste compliment dat ik van Ferrari krijg in dertien jaar. Jammer dat het zo lang heeft geduurd.”, klonk het op een sarcastische toon. “Het is een team dat ik altijd heb geapprecieerd. Waardering krijgen is niet slecht. Maar dit wil niet meteen betekenen dat we in gesprek zijn.”

Nog een reden waarom het Italiaanse merk haar kans ruikt: Mercedes zal vanaf 2021 opnieuw motoren leveren aan McLaren en, zo klinkt het steeds luider in de wandelgangen, als constructeur verdwijnen uit de F1. Ola Källenius, de nieuwe topman van Mercedes, is een grote voorstander van hybride en elektrische auto’s en wil de komende jaren zwaar investeren in de Formule E met Stoffel Vandoorne aan het Mercedes-stuur. Wat er van aan is, zal in de loop van volgend jaar snel blijken.

Schumacher

Hamilton staat nu op 84 overwinningen in de Formule 1. Zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher is recordhouder met 91 zeges. Bij Ferrari loopt het contract van de Duitser Sebastian Vettel eind 2020 af. Daarmee zou er (financiële) ruimte ontstaan om Hamilton bij het befaamde Italiaanse automerk onder te brengen. Met Ferrari zou de Brit dan het record van Schumacher willen aanvallen.

Gewezen F1-baas Bernie Ecclestone vormde alvast zijn mening over een eventuele overstap naar Ferrari. “Als Charles Leclerc bij Ferrari blijft, durf ik er geld op inzetten dat hij het haalt van Lewis. Niet per se omdat hij beter is, wel omdat hij beter bij het team past. Ferrari is een gekke werkplek en Hamilton spreekt geen Italiaans. Ze kunnen zich wel eens snel tegen hem gaan keren. Ik denk dat Lewis het niet zo goed zou doen bij Ferrari als hij nu doet bij Mercedes”, aldus Ecclestone.