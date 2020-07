Lewis Hamilton: "Dit jaar de wereldtitel behalen zou nog meer betekenen" YP

Bron: Belga 0 Formule 1 "De titel dit jaar behalen zou nog meer betekenen" dan zijn zes vorige wereldtitels, gezien de specifieke context van de COVID-19-pandemie en de strijd tegen racisme. Dat heeft Lewis Hamilton donderdag in het Oostenrijkse Spielberg laten optekenen. Daar wordt dit weekend het startschot van het Formule 1-seizoen gegeven.

"Dit is een zodanig monumentaal jaar met deze pandemie die nog altijd erg aanwezig is en, op een meer persoonlijk vlak, de Black Lives Matter-beweging in de strijd voor rechtvaardigheid en gelijkheid. Dus ja, de wereldtitel in deze periode behalen zou volgens mij nog belangrijker zijn dan voorheen", stelde de 35-jarige Britse Mercedes-piloot, die nog één wereldtitel nodig heeft om het record van de Duitser Michael Schumacher te evenaren.

Hamilton is de laatste weken nadrukkelijk aanwezig in het debat rond racisme en politiegeweld, dat wereldwijd mensen mobiliseert na de dood van George Floyd in de Verenigde Staten. Eind juni kondigde de enige zwarte rijder in de Formule 1 nog de oprichting van een organisatie (de Hamilton Commission) aan die voor meer diversiteit in de motorsportwereld moet zorgen. In Londen nam hij deel aan een antiracismebetoging. De Formule 1 kondigde intussen de oprichting van een taskforce en een fonds aan ter bevordering van de diversiteit in de sport.

Het seizoen 2020, waarvan de start medio maart in Australië was voorzien, vangt dit weekend in Oostenrijk aan na een lange coronapauze. Voorlopig staan er acht races op de kalender in Europa, tot begin september.

Vettel is verrast dat Ferrari zijn contract niet wil verlengen

Nog in de marge van de GP van Oostenrijk gaf Sebastian Vettel zijn versie van de feiten bij de weigering van Ferrari om zijn contract, dat eind 2020 afloopt, te verlengen. De Duitser gaf aan erg verrast te zijn geweest toen Scuderia-baas Mattian Binotto hem het nieuws over de telefoon vertelde. “De onderhandelingen met Ferrari zijn nooit opgestart”, legde de viervoudige wereldkampioen uit. “Er is nooit een voorstel op tafel gekomen.”

Tot dusver hadden Ferrari en Vettel gecommuniceerd dat de beslissing om het contract van de Duitser, die vrijdag 33 wordt, niet te verlengen in onderling overleg werd genomen. Er werd in de media ook gespeculeerd over geschillen in verband met het loon of de duur van zijn contract. Maar dat ontkende Vettel donderdag dus.

Over zijn toekomst bleef hij vaag. “Ik wil de beste beslissing nemen voor mezelf en mijn toekomst”, liet hij optekenen. “Ik ben zeer competitief van aard en heb veel bereikt in deze sport. Ik ben nog zeer gemotiveerd om beter te blijven doen. Daarvoor heb ik natuurlijk een goede wagen en goed personeel nodig. Dat zoek ik momenteel. Indien er zich geen opportuniteit voordoet, zal ik waarschijnlijk iets anders gaan doen. Als ik beslis te stoppen, ben ik niet van plan de deur op een kier te houden. Ik neem mijn beslissingen in volle bewustzijn en juist daarom haast ik me niet.”

Vettel leek met zijn laatste zinnen zijn Spaanse oud-concurrent Fernando Alonso te viseren. Die drukt geregeld zijn wil uit om terug te keren in de Formule 1.