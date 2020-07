Lewis Hamilton dient criticasters van antwoord: “Dit is gênant. Als sport moeten we véél meer doen tegen racisme” ABD

20 juli 2020

08u15

Bron: Instagram Lewis Hamilton 6 Formule 1 Ondanks de kritiek blijft Lewis Hamilton (35) zich profileren als voorvechter van de Black Lives Matter-beweging. De zesvoudige wereldkampioen postte na zijn zege in de GP van Hongarije een uitgebreid bericht op Instagram. “We moeten véél meer doen tegen racisme.”

Lewis Hamilton geeft niet op. De Brit, een fervent Black Lives Matter-voorvechter, wil meer diversiteit in de paddock. Ook gisteren, na de GP van Hongarije die hij won, stuurde Hamilton een statement de wereld in. Een reactie op de kritiek die hij de afgelopen dagen kreeg? “Diversiteit in de F1? Dat hij eens bij zichzelf begint”, klonk het in de F1-wereld. Alsook: “Hamilton creëert een probleem dat er niet is.”

Daar gaat hij tegenin. “Vandaag racete ik voor iedereen die vecht tegen ongelijkheid en voor positieve verandering”, schrijft Hamilton op Instagram. “Als sport moeten we véél meer doen. Het is gênant dat veel teams nog niet eens publiekelijk hun steun hebben uitgesproken voor diversiteit of dat we voor de race geen tijd hebben gemaakt voor een symbolisch gebaar tégen racisme.”

Het maakt niet uit of je blijft staan of knielt, maar we zouden de wereld wel moeten laten zien dat de F1 strijdt voor gelijkheid. Lewis Hamilton

“Het moest allemaal snel gaan. Er miste organisatie en inspanningen, wat onze boodschap minder krachtig maakt. Het lijkt alsof er iets belangrijker is dan gelijkheid. Kijk, het maakt niet uit of je blijft staan of knielt, maar we zouden de wereld wel moeten laten zien dat de F1 strijdt voor gelijkheid. De F1 en FIA moeten meer doen. Ongelijkheid snel ongedaan maken kan niet, maar het is zeker niet iets dat we één keer kunnen erkennen en daarna doorgaan alsof er niets gebeurd is. We moeten gefocust blijven, het probleem blijven aankaarten en diegene met macht verantwoordelijk houden. #BlackLivesMatter #EndRacism.”

