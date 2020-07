Lewis Hamilton de snelste in eerste vrije oefenritten in Hongarije, beide piloten Racing Point in top 4 XC

17 juli 2020

13u57

Bron: Belga 2 Formule 1 Wereldkampioen Lewis Hamilton (Mercedes) heeft vrijdagmiddag de snelste tijd neergezet tijdens de eerste vrije oefenritten voor de Grote Prijs van Hongarije, de derde manche in het wereldkampioenschap Formule 1.

De Brit klokte op de Hungaroring in Mogyorod nabij de Hongaarse hoofdstad Boedapest een rondje in 1:16:003. Daarmee was hij een fractie (0.086) sneller dan zijn Finse teamgenoot Valtteri Bottas. De Mexicaan Sergio Perez en de Canadees Lance Stroll waren in hun Racing Point goed voor de derde en vierde tijd (op respectievelijk 0.527 en 0.964).

De Australiër Daniel Ricciardo zette in zijn Renault de vijfde chrono neer, vóór de Ferrari's van de Duitser Sebastian Vettel en de Monegask Charles Leclerc. De Nederlander Max Verstappen (Red Bull) beëindigde de eerste sessie als achtste.

Vrijdagnamiddag (15 tot 16.30 uur) staan de tweede vrije oefenritten op het programma. Zaterdag volgen de derde oefenritten (12 tot 13 uur) en de kwalificaties (15 tot 16 uur). De Grote Prijs begint zondag om 15.10 uur.

De voorbije twee weken werden op de Red Bull Ring in Oostenrijk de eerste twee races van het seizoen afgewerkt. De zeges waren voor Bottas, die WK-leider is, en Hamilton. Die laatste won de voorbije twee jaar de GP van Hongarije en is met zeven zeges de recordhouder op de Hungaroring.

Uitslag eerste vrije oefenritten:

1. Lewis Hamilton (GBr/Mercedes) 1:16.003 (37 ronden)

2. Valtteri Bottas (Fin/Mercedes) 1:16.089 (37)

3. Sergio Pérez (Mex/Racing Point-Mercedes) 1:16.530 (20)

4. Lance Stroll (Can/Racing Point-Mercedes) 1:16.967 (35)

5. Daniel Ricciardo (Aus/Renault) 1:17.200 (28)

6. Sebastian Vettel (Dui/Ferrari) 1:17.238 (26)

7. Charles Leclerc (Mon/Ferrari) 1:17.404 (29)

8. Max Verstappen (Ned/Red Bull-Honda) 1:17.435 (28)

9. Lando Norris (GBr/McLaren-Renault) 1:17.523 (26)

10. Esteban Ocon (Fra/Renault) 1:17.615 (35)

11. Carlos Sainz Jr (Spa/McLaren-Renault) 1:17.675 (32)

12. Kevin Magnussen (Den/Haas-Ferrari) 1:17.713 (35)

13. Alexander Albon (Tha/Red Bull-Honda) 1:17.727 (28)

14. Romain Grosjean (Fra/Haas-Ferrari) 1:17.890 (35)

15. Nicholas Latifi (Can/Williams-Mercedes) 1:17.969 (31)

16. Daniil Kvyat (Rus/AlphaTauri-Honda) 1:18.292 (35)

17. Antonio Giovinazzi (Ita/Alfa Romeo Racing-Ferrari) 1:18.425 (30)

18. George Russell (GBr/Williams-Mercedes) 1:18.574 (29)

19. Robert Kubica (Pol/Alfa Romeo Racing-Ferrari) 1:19.150 (26)

20. Pierre Gasly (Fra/AlphaTauri-Honda) 0.000 (0)

