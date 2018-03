Lewis Hamilton blikt vooruit: "Dit F1-seizoen wordt enorm spannend, niet één team gaat er bovenuit steken" GVS

14 maart 2018

21u24 0 Formule 1 Wereldkampioen Lewis Hamilton begint met een klein hartje aan het nieuwe Formule 1-seizoen. Hij denkt immers dat niet Mercedes, maar wel Red Bull de snelste bolide van het pak heeft. "Ik heb zelfs begrepen dat ze nog een nieuwe update zullen uitvoeren waardoor ze nóg sneller zijn. Het wordt alleszins enorm close dit jaar", zo vertelt de 33-jarige Brit op een sponsorbijeenkomst in Turijn.

Lewis Hamilton verwacht dat niet zijn eigen renstal Mercedes, maar Red Bull met de snelste auto van alle teams aan de start komt van de openingsrace van de Formule 1, volgende week in Melbourne. "Ik denk dat Red Bull potentieel de snelste auto heeft. Ik heb begrepen dat het team nog met een upgrade komt voor de eerste race, die een tijdwinst oplevert van twee tot vier tienden per ronde. Zij kunnen dus nóg sneller", zei de Brit tijdens een sponsorbijeenkomst in Turijn.

De viervoudige wereldkampioen vreest dus de concurrentie - ook Ferrari liet tijdens de oefensessies een prima indruk na - en voorziet dan ook een razend spannend kampioenschap. "Mercedes, Ferrari en Red Bull zullen vanaf het begin weinig voor elkaar onderdoen en ik denk dat dat het hele seizoen zo zal blijven", aldus Hamilton. "Het wordt enorm close. De ene keer zal het ene team de boventoon voeren, maar nadien zal de andere renstal weer overnemen. Een continue overlapping dus, niet één team zal er bovenuit steken."

Hamilton zei in Turijn dat hij nog niet heeft bijgetekend bij Mercedes. Het contract van de 33-jarige Brit bij de Duitse renstal loopt aan het einde van dit jaar af, maar hij verwacht nog voor de eerste race tot een akkoord te komen over verlenging.